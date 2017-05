Stylisches Regenoutfit bringt Sonne in den tristen Regentag

(fair-NEWS)

Regenkleidung muss nicht trist sein und somit die gedämpfte Stimmung am Boden halten. Kleidet man sich mit ein wenig Bedacht und greift z. B. nach einer flotten, farbigen Regenkleidung, gemusterten Gummistiefel und den dazu abgestimmten Schirm, dann kann man recht schnell und leicht Sonne in den Regentag bringen. Träger wie auch Betrachter lässt dies unschwer das Herz schnell höher schlagen, wenn man sein Outfit passend kombiniert.Mit Gummistiefel, Regenhut, Regenjacke und zum Style passendem Regenschirm ins Büro, in die Stadt oder zur Einladung zu gehen, das kann ein echter Hingucker sein, welcher zum Nachahmen prädestiniert ist. Die Gesamtausstrahlung sollte aber zum Träger passen.Innen getragen ist die Hose generell gegen Nässe geschützter wie außen getragen. Für den Regentag eine Hose mit enger geschnittenem Hosenbein zu wählen ist daher ratsamer, wie auf eine Hose im Marlene-Style zurück zu greifen. Auch ein Rock oder ein Kleid sehen in der Regel hinreißend in der passenden Kombination aus. Ob der Rock schwingend durch den Regentag wippt oder der Bleistiftrock mit Eleganz auftritt - beides kann ein super stylisches Auftreten haben. Gummistiefel sind heute nicht mehr mit den Gummistiefeln von einst zu vergleichen, welche man vom Arbeiten auf dem Bauernhof her kennt. Gummistiefel sind - je nach Qualität und Verarbeitung - Begleiter, in welchen man gut und gerne auch ein paar Stunden ohne Probleme gehen kann. Sie sind generell bequem zu tragen und stehen oftmals einer gewohnten Stiefelvariante nicht nach. „Gummistiefel gehören heutzutage in einen jeden modischen Schuhschrank“, so die Stilexpertin Sonja Grau.Ist der Regenschirm in einer Farbe, welche im Outfit vertreten ist, dann ist dies immer eine ansprechende Kombination. Ist der Regenschirm in einer Farbe, welche nicht im Outfit vertreten ist, so kann auch dies eine schöne Ausstrahlung erzeugen. Insgesamt kann es nie ein Fehler sein, wenn man über zwei oder drei Regenschirmvarianten verfügt, welche einem beim „das Haus verlassen“ zur Seite stehen. So hat man den fürs Outfit und zur Tagesstimmung passenden Schirm schnell und ohne viel Zeitaufwand zur Hand. Wobei generell gesagt werden kann, dass gedeckte Regenschirmfarben zu einer großen Bandbreite von Trägern und deren Kleidung passen. Sie können generell zum Business-Outfit genauso gut getragen werden, wie zur Shoppingtour durch die Stadt oder zur Abendveranstaltung. Knallige Farben und auffällige Prints im Regenschirm harmonieren generell gut zu modisch aufgeschlossenen Trägern. Bei sehr klassisch angehauchten Trägern ohne Mut zur Mode können sie sehr schnell wie „die Faust aufs Auge“ und damit nicht authentisch wirken. Ein absolutes NO-GO ist allerdings, mit einem kaputten Regenschirm durch die Welt zu gehen. Irrigerweise ist es nämlich definitiv so, dass ein solcher faux pas auch bei schlechtem Wetter auf fällt und schnell auf wenig oder ein nicht vorhandenes Stilvermögen schließen lässt.Möchte der Träger keine Regenjacke tragen, so empfiehlt sich der Trench-Coat ausgezeichnet als Alternative. Er ist ein stylischer Begleiter an Regentagen, verleiht ihm einen ansprechenden Style und passt in der Regel zu einem jeden Träger. Dabei macht das klassische Modell mit Bindegürtel eine ganz besonders gute Figur, da er salopp gebunden oder auch offen getragen werden kann. Den Trench-Coat gibt es mittlerweile auch neben gedeckten in knalligen Farben. Auch ein Cape oder der Blouson ist eine äußerst stylische Variante zum Regenoutfit.Letztendlich kann ein Regenhut - unifarben oder gemustert - das I-Tüpfelchen des flotten Regen-Outfits bedeuten. Es versteht sich aber von selbst, dass man hier auch auf eine jede andere Hutvariante zurück greifen kann, wenn man den Schirm bei sich hat. Regenhüte passen generell auch zu sportlich und klassisch gekleideten Trägern. Je nach Körpergröße sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Krempe nicht zu groß oder zu klein ist. Große Krempen kleiden Träger von kleiner Körpergröße generell nicht vorteilhaft. Träger von großer Körpergröße können in der Regel auf breitkrempige Regenhüte zurück greifen. Träger mit kleinen, zierlichen Köpfen steht generell der kleine Regenhut besser wie der große - dasselbe gilt anders herum - Träger mit großen, runden Köpfen sollten in der Regel auf den großen Regenhut zurück greifen, anstelle sich für die kleine Variante zu entscheiden. Ein solches Modell könnte auf dem „großen“ Kopf sehr schnell verloren wirkenFoto: Sonja Grauzur Person Sonja Grau:Sonja Grau verfügt als Mode- und Stilexpertin über eine jahrzehntelange Erfahrung und damit einen wertvollen Wissensschatz, welcher nationale sowie internationale Anerkennung genießt. Sie weiß, woher die Modetrends kommen, wie sie sich entwickeln und verändern werden. Durch vielzählige Reportagen in Funk und Fernsehen wurde sie mehr und mehr in den Fokus gestellt. So war sie bereits mit Fernsehteams des ZDF „hallo deutschland“, RTL, SWR, VOX, u.v.m. unterwegs und ist gern gesehener Live-Gast im Fernsehen – z. B. im SWR „Landesschau Baden-Württemberg“. Große Tageszeitungen, Wirtschafts- und Lifestyle Magazine sowie die Deutsche Presseagentur greifen gerne bei aktuellen Fashion-Themen auf den Erfahrungsschatz der Personal-Shopperin zurück. Junge Menschen unterstützt die Zeitmanagerin bei der erfolgreichen Abwicklung von Projekten, wenn es ihre Zeit erlaubt. So unterstützte sie u. a. bereits Jugendprojekte der FAZ, Volontäre der Journalistenschule in München und half einer Diplomantin bei ihrer Diplomarbeit zum Thema Hüte.Achtzig Prozent des Kundenklientel der Personal-Shopperin besteht aus in der Öffentlichkeit stehenden Personen oder Geschäftsleuten (aus Film und Fernsehen, Wirtschaft, Politik, Sport, ….), die immer gut gekleidet sein müssen, denen jedoch die Zeit fehlt, die für sie passende Kleidung zu suchen.„Die Disziplin – wissen was einem steht – erfordert Zeit, Übung und Erfahrung!“ Sonja Grau beherrscht diese Disziplin in vollem Umfang und ist damit ihren Kunden der verlässliche Geschäftspartner wenn es darum geht, auch unter Zeitmangel das passende Outfit zu finden. Sonja Grau berät frei und unabhängig von Marken/Labels. Dabei legt die Personal-Shopperin ihr ganz besonderes Augenmerk darauf, ihrem Credo „Akzentuierung der Persönlichkeit“ gerecht zu werden. „Sehr oft wird das Kleidungsstück, nach welchem mein Kunde niemals selbst gegriffen hätte, zu einem seiner Lieblingsteile“, so der fashion-style-creator.Das Markenzeichen der Personal-Shopperin ist der Hut. Ihre Hutmodelle werden vom weltbekannten Hutmodisten und Exzentriker Philip Treacy aus London, der u.a. auch das britische Königshaus mit seinen Hutkreationen erfreut, kreiert.Agentur Sonja Grau, Paradiesgasse 2, 89073 Ulm, Tel: 0049-731/44769, Fax: 0049-731/2074699, mobil: 0049-160-7137778, email: sonjagrau@t-online.de, Internet: www.sonjagrau.de



Bildinformation: Sonja Grau