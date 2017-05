regiotec übernimmt DATANEX - den IT-Spezialisten für Autohäuser des Volkswagen Konzerns

(fair-NEWS) Schutterwald / Offenburg, 02. Mai 2017 – Das Schutterwälder IT-Systemhaus regiotec GmbH ist auch im Jahr 2017 weiter auf Erfolgskurs. Soeben gaben die beiden Geschäftsführer Norbert Borutta und David Reinbold bekannt, den IT-Spezialisten für Autohäuser des Volkswagen Konzerns DATANEX GmbH aus Offenburg, in die regiotec Gruppe integriert zu haben.



Mehrwerte für KFZ-Betriebe / Autohändler

Autohändler und KFZ - Werkstätten werden durch die Integration von DATANEX in die regiotec Gruppe in vielerlei Hinsicht profitieren, so Norbert Borutta. Als IT-Dienstleister ist regiotec ein hochleistungsfähiger Partner für zukunftsfähige IT-Architekturen. Unsere IT-Serviceleistungen erstrecken sich über alle Bereiche der Informationstechnik. Autohäuser des VW-Konzerns sowie KFZ-Betriebe anderer Marken können auf regiotec als strategischen Partner für ihre IT-Umgebung bauen. Unabhängigkeit, präzises Arbeiten und ein hochkompetentes Team sind unsere Stärken. Das Konzept Kundenbindung durch Kundenzufriedenheit hat sich für regiotec in den vergangenen Jahren bewährt.



Über Datanex GmbH

Die Ursprünge von DATANEX gehen auf das Jahr 1997 zurück. Zuerst als Peter Fritz Computer & Software, ab 2000 als DATANEX. Von Anfang an lag der Fokus des Unternehmens in der Betreuung von Autohäusern des Volkswagen - Konzerns und auf KFZ-Betriebe. Durch kontinuierliches Wachstum erreichte DATANEX in den zurückliegenden Jahren eine bedeutungsvolle Marktstellung in der KFZ-Branche in Baden-Württemberg.

Peter Fritz: DATANEX ist ein herausragender IT-Spezialist, welcher ein umfassendes Leistungs- und Service Portfolio an speziellen Softwarelösungen für die Automobilbranche vorweisen kann. Darüber hinaus sind wir für unsere Kunden Ansprechpartner in allen IT Belangen und kennen die besonderen Anforderungen der Autohäuser und Werkstattbetriebe.

Die IT-Experten von DATANEX können seit mehr als 17 Jahren auf gute Erfahrungen mit IT-Systemen für Händler des VW-Konzerns verweisen. Hierzu gehören die Marken Porsche, Seat, Skoda und Audi. Des Weiteren betreut DATANEX Opel und Renault Autohäuser sowie unabhängige KFZ - Werkstätten. Wir wissen genau, so Peter Fritz, welche speziellen Bedürfnisse und Anforderungen in Zukunft an die IT-Systeme durch die Automobilhersteller gestellt werden. Mit unserem Know-how sind Autohändler und Werkstattbetriebe auf der sicheren Seite und haben die Kosten im Griff.



Wachstumsstrategie regiotec

Im Frühjahr 2016 hatte regiotec den Schulausstatter JANSON Informationstechnologie aus Neuenburg übernommen. Weiterhin folgte die Verschmelzung mit der DARECO GmbH aus Lahr, einem IT-Lösungsanbieter für Schulmensa-Abrechnungssysteme und IT-Lösungen für Bildungseinrichtungen. Zum 01.01.2017 erfolgte die Übernahme der Wagner GmbH, einem IT-Spezialisten für Hotel Buchungs- und Kassensysteme. Die Akquisition der DATANEX GmbH aus Offenburg, erfolgt im Rahmen einer konsequent angestrebten Wachstumsstrategie. Für die nächsten drei Jahre wird einer zweistellige Umsatzsteigerung sowie ein solides operatives Ergebnis erwartet.