Natürlich wohnen

Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im April 2017 – Helles Naturholz mit lebendiger Maserung trifft auf geradlinigen Stil: Bei der Möbelserie Kentucky bringt massivum traditionellen Holz-Charme und modernen Einrichtungsstil gekonnt zusammen. Mit den Tischen, Stühlen und Aufbewahrungsmöbeln werden Wohn- und Essbereiche sowohl gemütlich wie auch elegant eingerichtet. Bereits ein Einzelstück wie beispielsweise die praktische Truhe setzt einen außergewöhnlichen Akzent. Beschläge und Griffe aus schwarzem Metall unterstreichen den markanten Look.So wohltuend wie ein Waldspaziergang: Mit Möbeln aus Massivholz zieht die Natur ein – egal, ob das Zuhause ein großzügiges Landhaus oder ein City-Apartment ist. Für die Möbelserie Kentucky verwendet massivum robustes Akazienholz. Es ist besonders langlebig und bringt mit seinem hellen Holzton und der ausdrucksstarken Maserung eine frische Note mit. Die gebürstete Oberfläche verleiht dem Holz einen eleganten Touch. Zum besseren Schutz wurde das Holz lackiert. Alle Möbel können frei kombiniert werden. So stehen je zwei Esstisch-, Stuhl- und Sitzbankmodelle zur Wahl, die sich zu einem individuellen Ensemble arrangieren lassen.Die große Auswahl an Aufbewahrungsmöbeln der Serie Kentucky lässt das Herz von Ordnungsliebenden höher schlagen: Sideboard und Highboard bieten reichlich Platz für Geschirr und andere nützliche Alltagshelfer, in Vitrine und Regal können Sammlungen und Lieblingsstücke stilvoll zur Schau gestellt werden. Für Spielzeug, Decken und alles, was schnell verstaut werden soll, bietet sich die praktische Truhe an. Der Fernseher findet seinen Platz auf der TV-Bank und der Couchtisch bringt nicht nur eine großzügige Ablagefläche mit, sondern auch weiteren Stauraum in Form von vier Schubfächern.Die dezenten Formen unterstreichen die zeitlose Klasse der Möbel und machen sie zum anpassungsfähigen Kombipartner, zum Beispiel für gemütliche Sitzmöbel. Wer es gerne kuschelig mag, findet eine große Auswahl an gemütlichen Sofas bei massivum, wie den bequemen Dreisitzer Vinna. Mit der lässigen Form und dem weichen Polster, das im braunen Lederlook oder in einem frischen Blaugrau erhältlich ist, bietet er die perfekte Ergänzung zum natürlichen Einrichtungsstil. Der passende Sitzhocker ist ein cleverer Mitbewohner, der die Wohnlandschaft flexibel komplettiert: ob zum abendlichen Füße hochlegen oder als zusätzliche Sitzgelegenheit bei größeren Runden.Unter folgendem Link sind Informationen zur Möbelserie Kentucky abrufbar:https://www.massivum.de/moebelserien/kentuckyInformationen zum Sofa Vinna sind hier zu finden:https://www.massivum.de/sofa-vinna-80003773.html



Bildinformation: Ambiente Kentucky