[Event] Die digitale Revolution im Einkauf passiert jetzt

(fair-NEWS) Wien | München, 02. Mai 2017 - POOL4TOOL und riskmethods, zwei international erfolgreiche Experten für die digitale Transformation im Einkauf, laden Einkäufer/innen zum ersten Digital Procurement & Risk Summit am 20. Juni 2017 in Stuttgart ein. Unter dem Motto<a href="http://hubs.ly/H07ldCX0"> "Digitale Revolution im Einkauf: Die Zukunft passiert jetzt"</a> erwartet die Teilnehmer ein attraktives Programm rund um die Digitalisierung in Einkauf und Risikomanagement. Weitere Highlights der Agenda sind das MegaTrend-Update von Trendbeobachter Mathias Haas sowie die Expertenbeiträge der KPMG.



"In den nächsten 5 Jahren wird sich der Arbeitsalltag im Einkauf mehr ändern als in den letzten 50 Jahren. Instabile wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen treiben die Transformation der Arbeitsabläufe und der Prozesse, ebenso wie die rasante Entwicklung neuer Technologien. Diese werden einen enormen Einfluss auf den Arbeitsalltag im Einkauf haben. Mit unseren innovativen Lösungen helfen wir unseren Kunden, die aktuellen Trends schon jetzt zum neuen Standard in ihrem Einkauf zu machen", sind Thomas Dieringer, CEO der POOL4TOOL AG und Heiko Schwarz, Geschäftsführer von riskmethods, überzeugt.



Die Teilnehmer/innen der Veranstaltung erfahren, wie sie in Zeiten von Digital Procurement, Algorithmen und Big Data mit einem intelligenten Lieferanten- und Risikomanagement agil bleiben und dank einer völlig neuen Perspektive auf ihre Daten bessere Entscheidungen im Einkauf treffen. <a href="http://hubs.ly/H07ldCX0">Im Fokus stehen die Themen:</a>



- Trend-Updates



- Einkauf 4.0 und Digital Procurement



- Next Leel Supply Chain Risk Management



- Big ata und Artificial Intelligence



- Einfluss der Digitalisierung auf den Einkauf der Zukunft



Der Nachmittag steht ganz im Zeichen der praktischen Umsetzung. Die Teilnehmer wählen aus verschiedenen Praxis-Workshops aus, um tiefer in ein Themenfeld einzutauchen und ihre Kenntnisse zu erweitern.



Alle Informationen zur Veranstaltung: Digital Procurement & Risk Summit



Veranstalter: POOL4TOOL AG und riskmethods GmbH



Termin: 20. Juni 2017 von 09.00 - 16.30 Uhr



Ort: Mövenpick Hotel Stuttgart Airport & Messe



Teilnahmegebühr: EUR 169,-



<a href="http://hubs.ly/H07ldCX0">Programm & Anmeldung </a>