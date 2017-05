Robuster, programmierbarer Android PDA !

Pressemitteilung von COMP-MALL GmbH

Mobiler Datensammler / Handheld-Terminal mit IP 67 Schutz !

(fair-NEWS) - leichter und robuster PDA / EDA

- 5.3“ Touch-Screen, 540 x 960 Auflösung

- Quad-core Cortex™-A53 64bit 1.5GHz CPU

- Android 5.0

- NFC und 1D/2D Barcode Scanner

- GSM, WCDMA, Bluetooth

- IP 67 Schutzklasse, USB, Audio

- 13 MP Webcam





Mobilität, Zeit-und Kostenersparnis und vereinfachte drahtlose Transaktion der Daten in Echtzeit bietet der neue industrielle PDA / EDA, Modell MODAT-532A, von COMP-MALL. Der PDA / EDA ist robust, gegen Wasser und Staub unempfindlich (Schutzklasse IP67) und lässt sich einfach bedienen.

Das Modell MODAT-532A bietet einen mobilen Mini-Arbeitsplatz mit großer Flexibilität. Anwendungen finden sich besonders in den Bereichen Lagerverwaltung, KEP, Medizin, POS & POI, Fertigung, Konferenztechnik, Transport /Logistik, Forst- & Landwirtschaft, Wartung und Instandsetzung zum Erfassen, Aufnehmen und Senden von Daten.

Das Modell MODAT-532A basiert auf dem Quad-core Cortex™-A53 64bit 1.5GHz Prozessor, 16 GB eMMC & 2 GB LPDDR2, einem microSD Slot bis 32 GB und Adroid 5.0 OS. Für die Kommunikation sind integriert, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE, NFC, GSM (800, 900, 1800, 1900), WCDMA (2100, 1900, 850, 900) (optional), 4G FDD(Band1,2,3,7,8,20), TDD (38,39,40,41) (optional) und GPS / Glonass zur Ortsbestimmung. Zur Datenerfassung sind ein 1D / 2D Barcodescanner und ein high-speed Micro USB 2.0 Anschluss integriert. Das Modell MODAT-532A bietet die von Industrieware gewohnten Eigenschaften bezüglich Qualität, Langzeitverfügbarkeit und erweiterten Temperaturbereich.



Das Modell besitzt Schutzklasse IP67 (Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen), Stürze von 1,5 m übersteht der MODAT-532A schadlos. Ein leuchtstarkes 5.3“ Touch-Screen mit einer Auflösung von 540 x 960 Pixel, die 13M Pixel Kamera mit Blitzlicht erleichtern die Handhabung. Ein Headset Anschluss und eingebauter Lautsprecher erhöhen den Bedienkomfort und erleichtern die Speicherung von Sprachnotizen.

Der Arbeitstemperaturbereich beträgt -10°C bis 50°C. Das Modell MODAT-532A kommt mit Akku und Netzadapter. Der PDA ist mit 161x85x29 mm kompakt und wiegt nur 386 g mit Batterie.

Optionales Zubehör ist von COMP-MALL erhältlich.

Das Datenblatt finden Sie unter



Für mobile Anwendungen bietet COMP-MALL neben PDAs auch Tablet-PCs sowie PC und Datenserver für Fahrzeuge

Bildinformation: Modell Modat-532

Als Partner für Industrie-PC Lösungen präsentiert sich die COMP-MALL GmbH kundenorientiert, flexibel und unabhängig. Das Geschäftskonzept ist auf Langzeit-Partnerschaften ausgelegt. Lösungsfokussierung sowie die Optimierung der Qualität und der Prozesse stehen im Mittelpunkt des nach

ISO 9001 und 14001 zertifizierten Unternehmens mit Sitz in München.



Das Leistungsportfolio umfasst die Konzeption und Realisierung von Industrie-PC- Komplettlösungen sowie die Distribution von Box-PCs und Panel-PCs als Barebone Systeme, CPU-Boards, Medizinischen Panel-PCs, mobilen Lösungen und Zubehör.



Alle Komponenten können zu kompletten Industrie-PC Systemen vorassembliert werden. Die Lieferung der Komplettsysteme sowie der Komponenten kann sowohl an den Kunden oder an den Einsatzort direkt erfolgen. Die generelle Langzeitverfügbarkeit der Komponenten lässt sich durch spezielle Vorhaltungs- und Lagerkonzepte über den Standard hinaus erweitern.



Zusätzlich ist es möglich, kundeneigene Hard- und Software im Gesamtverbund zu integrieren und zu installieren. Weitere Individualisierung bietet die BIOS-Modifikation, wodurch die Fixierung optimaler Werte oder der Version erfolgt. Durch optische und mechanische Anpassung kann der Industrie-PC auf die Designanforderungen des Kunden oder physikalische Bedingungen zugeschnitten werden. Ein spezieller Test, mit Vorgaben und Testequipment des Kunden, runden das Individualisierungsangebot ab.



Alle Komponenten und Systeme sind qualitativ hochwertig und für den industriellen Einsatz konzipiert. Sie erfüllen verschiedene Normen und unterliegen einem systembasierenden Product-Lifecycle Management. Durch die Langlebigkeit sowie die Langzeitverfügbarkeit der Systeme und Komponenten eignen sie sich insbesondere im Anlagenbau, Automatisierung, Mess-, Steuer- oder Regeltechnik, Fahrzeugbau, Logistik, Medizin, Gebäudeautomation oder Retail, POS/POI sowie viele weitere Branchen.



«Robuster, programmierbarer Android PDA !»

