Vattenfall muss bare Zuzahlung von über 53 Millionen Euro an ehemalige Bewag-Aktionäre leisten

(fair-NEWS) Die ehemaligen Aktionäre der Bewag AG erhalten nach einem Beschluss des Landgerichts Berlin deutlich mehr Geld. Sommerberg-Rechtsanwalt Thomas Diler hat mit acht weiteren Aktionärs-Anwälten diesen wichtigen Beschluss des Landgerichts Berlin erstritten. (Az. 102 O 126/03 AktG). Für die Kleinaktionäre der Bewag AG ist dies ein schöner Erfolg.



Die Bewag AG war ein städtisches Strom-Versorgungsunternehmen mit Sitz in Berlin, dessen Aktien an der Börse notiert waren. Im Rahmen der Privatisierung und Liberalisierung des deutschen Strommarktes wurde die Vattenfall Europe AG zum Großaktionär der Bewag AG. Im Jahr 2003 wurde die Bewag AG schließlich auf die Vattenfall Europe AG verschmolzen. Die Aktien der Minderheitsaktionäre der Bewag AG wurden im Zuge dieser Verschmelzung umgetauscht in Aktien der Vattenfall Europe AG.



Mehrere Aktionäre der ehemaligen Bewag AG, vertreten durch insgesamt neun Anwälte, darunter Sommerberg-Anwalt Diler, sind gegen diese Verschmelzung durch Einleitung eines Spruchverfahrens vor dem Landgericht Berlin vorgegangen. Sie haben den Antrag auf gerichtliche Festsetzung einer baren Zuzahlung wegen der Verschmelzung gestellt. Dies wurde von der Antragstellerseite damit begründet, dass das seinerzeit im Rahmen der Verschmelzungstransaktion durch die Vattenfall Europe AG festgesetzte Umtauschverhältnis von 0,5976 Aktien der Vattenfall für eine Aktie der Bewag AG unzureichend ist, da der Unternehmenswert der Bewag AG höher anzusetzen ist als im Verschmelzungsbericht angenommen.



Das Landgericht Berlin ist jetzt mit seinem Beschluss vom 28. März 2017 zu dem Ergebnis gelangt, dass das Umtauschverhältnis tatsächlich unfair zum Nachteil der Bewag AG festgelegt wurde. Um diesen Nachteil auszugleichen, hat das Berliner Landgericht eine angemessene bare Zuzahlung pro Stückaktie der Bewag AG in Höhe von 2,30 Euro festgesetzt. Diese bare Zuzahlung muss die Vattenfall Europe AG leisten.



Sommerberg-Rechtsanwalt Diler: „Damit wurde unserem Antrag stattgegeben. Ich betrachte dies als großen Erfolg zum Schutz der Aktionärsrechte.“



Insgesamt gab es zum Zeitpunkt des Verschmelzungsbeschlusses 23.475.200 außenstehende Aktien der Bewag AG. Nach der Berechnung des Landgerichts Berlin (2,30 Euro multipliziert mit 23.475.200 Aktien) ergibt sich somit eine bare Zuzahlung in Höhe von insgesamt 53.992.960 Euro.



Hinweis: Der Gerichtsbeschluss ist noch nicht rechtkräftig. Die Beteiligten haben die Möglichkeit der Beschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts Berlin.



Bildinformation: Rechtsanwalt Thomas Diler, Sommerberg LLP.

Die Sommerberg LLP ist eine bundesweit im Bank- und Kapitalmarktrecht tätige Wirtschaftskanzlei. Zu den Mandanten zählen vermögende Privatkunden und institutionelle Investoren ebenso wie Minderheitsaktionäre, Bankkunden und Kleinanleger. Das renommierte Anwaltsteam verfügt über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Interessensvertretung von Kapitalanlegern.

In ausgewählten Bereichen deutscher Rechtsberatung hat sich die Rechtsanwaltskanzlei Sommerberg LLP dabei einer serviceorientierten, unternehmerisch und persönlich geprägten Dienstleistung auf hohem juristischen Niveau verschrieben. An die Beratungsleistung werden hohe Ansprüche in Bezug auf Qualität, Verfügbarkeit und Effizienz gestellt. Dies erfolgt stets in enger Abstimmung mit dem Mandanten und ausschließlich im Sinne seiner Interessen. Dabei genießt das Ziel einer persönlichen, umfassenden und vom wirtschaftlichen Gesamtverständnis geprägten Beratung des Mandanten höchste Priorität.

Die Kanzlei Sommerberg LLP legt Wert auf eine individuelle Betreuung ihrer Mandanten und Kontinuität in der Beratung. Die Beziehung zu den Mandanten basiert auf Vertrauen, Menschlichkeit und Diskretion. In ihrem Wirkungskreis bezieht die Kanzlei klare Positionen im Sinne ihrer Mandanten, steht zu ihrem Wort und zeigt das notwendige Rückgrat zur Erfüllung des Auftrags.

