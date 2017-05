Neuerscheinung: Transformationsmanagement-Trainings erfolgreich leiten

(fair-NEWS)

Bonn – Mit „Transformationsmangement-Trainings erfolgreich leiten“ von Regine Hinkelmann erweitert der Bonner Fachverlag managerSeminare seine Reihe mit umsetzungsreifen Seminarkonzepten. In diesem individuell anpassbaren Leadership-Programm werden Führungskräfte befähigt, komplexe Veränderungsprozesse zu gestalten. Das Buch ist soeben im Bonner Fachverlag managerSeminare erschienen.Veränderungs- und Transformationsprozesse sind mittlerweile ein ständiger Begleiter für Mitarbeiter und Führungskräfte in der Arbeitswelt. Häufig laufen dabei unterschiedliche Prozesse gleichzeitig ab. Teilnehmer des Leadership-Programms lernen über Inputs, Selbstreflexionsübungen und praxisnahe Anwendungen, wie sie in ihrer Rolle als Führungskräfte komplizierte und weitreichende Veränderungsprozesse in Organisationen strukturieren und steuern und dabei ihre Mitarbeiter erfolgswirksam einbeziehen. Hierfür erhalten Leser einen stimmigen Seminarablauf und die präzise Beschreibung erprobter Trainingsbausteine.Fachlich werden Modelle zu organisationalen Veränderungen wie beispielsweise das „House of Change“, die Entwicklungsphasen eines Unternehmens und die sieben Basisprozesse nach Glasl vertieft. Trainiert werden Praxisfälle zum Erstellen einer Beratungsarchitektur, Übungen zur Diagnostik des Entwicklungsstatus eines Unternehmens, zur Auftragsklärung im organisationalen Change und Interventionen zur Selbstreflexion der persönlichen Veränderungshistorie. Auf dieser Basis entwickeln die Teilnehmer schließlich ihre persönlichen Handlungsstrategien für einen umfassenden Wandel.Das Buch beinhaltet ein Drei-Tages-Seminar für Führungskräfte, das umfangreich um zusätzliche Modelle und Interventionen ergänzt wird wie „Die sechs Phasen der Mediation“, „Die fünf Antreiber in Transformationsprozessen“ oder der „Intra-Rollenkonflikt-Analyse“. Diese können in verschiedenen Kontexten ergänzt oder modifiziert und auf die Gruppenprozesse der Teilnehmer ausgerichtet werden.Der Trainingsverlauf ist modular aufgebaut. Mit diesen Bausteinen können Trainer den Ablauf des Seminars auf die Bedürfnisse der Teilnehmer hin zuschneiden oder nach eigenen Präferenzen zusammenstellen. Sämtliche Seminarbausteine werden detailgetreu mit zahlreichen Abbildungen beschrieben. Dazu gehören die Beschreibung der Ziele, der Zeitbedarf, ein Überblick über das Vorgehen und bei Bedarf Hinweise auf typische Stolpersteine, methodische Varianten und vertiefende Fachliteratur.Zahlreiche der im Buch vorgestellten Arbeitshilfen stehen Lesern als digitale Zusatzleistung zum Download zur Verfügung. Sie können diese direkt als Vorlage oder Teilnehmer-Handout im Training einsetzen.Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe: www.managerseminare.de/tb/tb-11935 Download der hochauflösende Buchcover-Datei: www.managerseminare.de/presse/tb-11935.jpg Download dieser Presseinformation als Word-Datei: www.managerseminare.de/presse/pi-11935.doc Regine Hinkelmann: Transformationsmanagement-Trainings erfolgreich leiten. Der Seminarfahrplan für ein dreitägiges Führungstraining. managerSeminare, Bonn 2017, 350 S., kt., ISBN 978-3-95891-027-0, 49,90 Euro