Orio erweitert sein Produktangebot und bietet 3-Jahres-Garantie inklusive Ein- und Ausbaukosten

Der KFZ Ersatzteilspezialist Orio, der seit Juni letzten Jahres auch Verschleiß- und Serviceteile für alle gängigen Fahrzeugfabrikate (von Audi bis Volvo) für den freien Markt anbietet, hat sein Produktangebot deutlich ausgebaut und um weitere namhafte Lieferanten ergänzt.Sämtliche über Orio vertriebenen Ersatzteile sind mit einer 3-Jahres Garantie, inklusive Ein- und Ausbaukosten versehen, was den hohen Qualitätsanspruch von Orio deutlich unterstreicht.Gestartet war der Teile-Spezialist Orio - seit 1. März 2017 auch Mitglied des GVA - im letzten Jahr mit einem sorgfältig ausgewählten Sortiment an hochwertigen Verschleiß-und Serviceteilen in Erstausrüsterqualität für alle gängigen PKW Marken und Modelle.Das bisherige Angebot umfasste Produktgruppen wie z.B. Batterien, Bremsen, Filter, Lenkungs- und Fahrwerkteile, Motorkupplungen, Radlager, Scheibenwischer, Stoßdämpfer, Riementrieb, Fahrwerkfedern, Schmierstoffe, Wasserpumpen, sowie Zünd- und Glühkerzen.Im Rahmen der kontinuierlichen Erweiterung des Produktsortiments hat Orio seit Anfang des Jahres weitere Lieferanten für sich gewinnen können und das Angebot um folgende Produktgruppen erweitert:- Hochleistungsschmierstoffe von Mobil, sowie eine attraktive Handelsmarke- Werkstattchemie von WEPP- Bremssättel, Radbremszylinder, Bremshydraulik, u.a. von TRW- Sensoren/Sensorik, Starter & Generatoren, Thermomanagement von HELLAMit CORTECO aus der Freudenberg Gruppe wird das Orio Sortiment im Laufe des Monats Mai zudem um hochwertige Dichtungen erweitert.Damit verfügt Orio aktuell schon über ein Angebot von knapp 15.000 Teilepositionen (Verschleiß- und Serviceteile), wobei sich die nächste Sortimentserweiterung bereits in Vorbereitung befindet. Die Belieferung der Kunden erfolgt aus seinem Regionallager bei Frankfurt am Main mit seinem bewährten Logistik- und Distributionskonzept, welches eine bundesweite und verlässliche Auslieferung der Produkte über Nacht sicherstellt. Die Identifizierung und Bestellung der Produkte erfolgt entweder über das hauseigene – für Orio Kunden kostenlose - Online Portal auf TecDoc Basis oder telefonisch über die kostenlose Service Hotline.Sämtliche von Orio vertriebenen Ersatzteile sind verbunden mit der branchenweit einzigartigen Ersatzteilgarantie von 3 Jahren – inklusive Ein- und Ausbaukosten.Mit diesem außergewöhnlichen Garantieversprechen greift Orio einer durch die Regierung im Grundsatz bereits beschlossenen gesetzlichen Neuregelung des Gewährleistungsrechtes voraus. Aus seiner jahrzehntelange Zugehörigkeit zu einem OE-Hersteller (Saab) verfügt Orio über die zur Abwicklung eines solchen Qualitätsversprechen notwendige Erfahrung, Abläufe und Systeme, von der nun auch freie Werkstätten profitieren.



Bildinformation: Orio erweitert sein Produktangebot und bietet 3-Jahres-Garantie inklusive Ein- und Ausbaukosten