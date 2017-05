Hoch hinaus am Kurfürstendamm

(fair-NEWS)

Hoch hinaus am KurfürstendammCONTORA Office Solutions eröffnet zweiten Standort in BerlinSeit Mai 2017 bietet CONTORA Office Solutions, in Berlins neuestem Hotspot, dem UPPER WEST am Kurfürstendamm, Büros, virtuelle Bürolösungen sowie Besprechungsräume an. Die Geschäftsführung heißt Bestands- und Neukunden in den neuen Berliner Premium-Räumen herzlich willkommen.Berlin, 2. Mai 2017 - Direkt im Zentrum Berlins, neben der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, erwartet Kunden von CONTORA Office Solutions atemberaubende Büroräume. Die neue Geschäftsrepräsentanz befindet sich an einer der exklusivsten Adressen Deutschlands, am Kurfürstendamm 11, mit geschmackvoll eingerichteten Büros, professionellen Konferenz- und Besprechungsräumen sowie virtuellen Bürolösungen. Für die Bearbeitung aller Anfragen und Buchungen steht, entsprechend den Qualitätsansprüchen des Premium-Anbieters, freundliches und qualifiziertes Servicepersonal zur Verfügung.Die Erfolgsgeschichte, welche vor fast 5 Jahren mit dem Münchner Palais an der Oper begann, wird weiter fortgesetzt. Komplett ausgestattete Premium-Büros und exzellente Besprechungs- und Konferenzräume sind das Erkennungsmerkmal von CONTORA Office Solutions. Der Premium-Büroanbieter hat kontinuierlich in exklusive Objekte investiert und damit den Grundstein für einen stetigen Prestigegewinn gelegt. Der TaunusTurm in Frankfurt, das Palais am Pariser Platz in Berlin sowie der Theresienhof in München gehören zu diesen Landmark-Buildings, die für das gewisse Etwas bei CONTORA Office Solutions sorgen, um nur einige zu nennen.Die hochwertigen Möbel und harmonischen Accessoires bestechen durch ihre außergewöhnliche Komposition, kombiniert mit einem einzigartigen Panorama in der 25. Etage des UPPER WEST. Internationale Kunden werden sich in den Konferenz- und Meetingräumen besonders wohlfühlen. In diesem first-class Ambiente können weitreichende Business-Kontakte im deutschen Markt geknüpft werden. Auch im UPPER WEST wird CONTORA Office Solutions Dienstleistungen für virtuelle Bürolösungen, mit flexibel buchbaren Tagesbüros und Konferenzräumen, sowie individuelle Concierge-Services anbieten."Das CONTORA Office Solutions Center im UPPER WEST setzt komplett neue Maßstäbe hinsichtlich der Lage, Qualität des Interieurs sowie Adresse, und dies nicht nur innerhalb Berlins, sondern auch darüber hinaus", so Helmut Arend, Gesellschafter-Geschäftsführer von CONTORA Office Solutions.Das freundliche Serviceteam ist ab sofort für die neuen Kunden und Interessenten in Berlin bereit und bei alltäglichen Bürotätigkeiten sowie besonderen Wünschen behilflich. Reservierungen von Konferenz- und Meetingräumen, die Vorbereitung der Tagungsräume, Telefonservice sowie die Verwaltung des Schriftverkehrs sind dabei selbstverständlich. Überzeugen Sie sich vom besonderen Service bei CONTORA Office Solutions im UPPER WEST."Wir haben das wahrscheinlich schönste Office Center in Deutschland, in einer der spektakulärsten Immobilien, mitten in Berlin. Das ist der neue place to be für das Büro in der Hauptstadt", so Lars Henckel, Gesellschafter-Geschäftsführer von CONTORA Office Solutions.Weitere Informationen zu CONTORA Office Solutions finden Sie unter folgendem Link: www.contora.de



Bildinformation: Mit dieser Aussicht begrüßt CONTORA Offices Berlin am Ku´damm seine Gäste.