REHO Medical bringt mit CLIP AWAY ein revolutionäres Mittel zur Entfernung von Warzen oder Leberflecken auf den Markt

CLIP AWAY ist ein speziell geformtes Kunststoff-Plättchen, welches über eine Zellwucherung gestülpt, dieser die Blutzufuhr abklemmt und absterben lässt.Etwa 20% der Menschen haben punktuelle Hautanomalien wie Warzen oder Leberflecke. Meistens haben diese eine andere Farbe als die der Haut und fallen auf. Einige betrachten dies als Schönheitsfleck und stören sich nicht daran, aber viele Leute wünschen sich jedoch eine einfache und unproblematische Entfernung. Eine Zellwucherung ist nicht nur eine Frage des Aussehens, sie kann auch die Gefahr eines erhöhten Krebsrisikos bergen. Daher sollten alle Auffälligkeiten der Haut unbedingt von einem Facharzt kontrolliert werden. Stellt sich die Zellwucherung als harmlos heraus, bringt REHO Medical mit CLIP AWAY eine neuartige Methode zur Entfernung ins Spiel.+++ Natürliche und effektive Entfernung von Zellwucherungen auf der Haut +++Mit CLIP AWAY startet REHO Medical den Verkauf eines Behandlungsmittels, welches im Gegensatz zu den herkömmlichen Methoden einen komplett anderen Ansatz verfolgt. CLIP AWAY kommt ganz ohne aggressive Mittel wie Säure oder Vereisen aus. Das Kunststoff-Plättchen klemmt die Blutzufuhr der unerwünschten Zellwucherung ab, die Zellen werden nicht mehr mit Blut versorgt und sterben auf ganz natürliche Weise ab. Das Ergebnis: Die Warze oder der Leberfleck fallen nach erfolgreicher Behandlung nach 7 bis 8, maximal 14 Tagen, einfach ab.Die Vorteile dieser sanften und effektiven Methode liegen auf der Hand. CLIP AWAY verursacht keine Wunde und beschädigt nicht die umliegende Haut. Es ist nicht invasiv und stellt damit eine revolutionäre Behandlungsmöglichkeit dar. Eine Entfernung von Zellwucherungen mit Säure oder Vereisung ist mit gewissen Risiken verbunden, weshalb diese Mittel nicht an allen Körperstellen einsetzbar sind. CLIP AWAY lässt sich dagegen problemlos am ganzen Rumpf und sogar am Kopf anwenden.+++ CLIP AWAY überzeugt mit einfacher Anwendung +++Um die Behandlung mit CLIP AWAY zu beginnen, sollten zunächst sowohl die betreffende Hautpartie als auch die Hände, sowie die verwendete Pinzette gereinigt und desinfiziert werden. Zuerst wird die Pinzette geschlossen und deren Spitze durch den Schlitz des CLIP AWAY-Plättchens geführt. Dieses wird bis zum oberen Anschlag der Pinzette geschoben. Anschließend wird die Pinzette geöffnet und die abstehende Hautanomalie erfasst. Danach wird das Plättchen über den Griff der Pinzette vorsichtig nach unten bis über die Zellwucherung geschoben. Besonders gut platziert ist es, wenn es flach auf der umgebenden Haut aufliegt. Zum Schutz wird das CLIP AWAY mit einem beiliegenden Pflaster abgeklebt. "Die Behandlung von abstehenden Zellwucherungen mit CLIP AWAY ist eine einfache und effektive Methode die überzeugt, weil sie zu Hause angewendet werden kann, nicht invasiv ist und völlig ohne Vereisung oder Säure funktioniert", so Jörg Hofmann, Geschäftsführer der REHO Medical GmbH.Zurzeit ist CLIP AWAY online über www.clip-away.com zum Preis von 14,99 Euro bestellbar. Eine Packung enthält 6 Einheiten der Kunststoff-Plättchen in 3 verschiedenen Größen, 6 Pflaster, 1 Pinzette sowie 6 Alkoholtupfer zur Desinfizierung und die Gebrauchsanweisung. Der Aufbau eines Vertriebsnetzes für den stationären Handel läuft zudem gerade an. Apotheken, Drogeriemärkte, Sanitätshäuser oder andere am Vertrieb von CLIP AWAY Interessierte können per E-Mail an dialog@reho-medical.com Kontakt zum Hersteller aufnehmen.Weitere Informationen: www.clip-away.com



Bildinformation: REHO Medical GmbH: CLIP AWAY