PLANET 21 Day der Hamburger AccorHotels

(fair-NEWS)

Hamburg, 2. Mai 2017 - In der Küche des Novotel Hamburg City Alster ging es hoch her. Mit riesigem Spaß schnippelten und kochten 20 Kids und Betreuerinnen der Stiftung Mittagskinder. Sie folgten zum 5. Mal der Einladung der Hamburger AccorHotels zum PLANET 21 Day. Säulen des PLANET 21 Programms sind der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und der Respekt für Umwelt und Gemeinschaft. Das Thema „gesunde Ernährung“ liegt nicht nur den AccorHotels, sondern auch der Stiftung Mittagskinder sehr am Herzen, die täglich mehr als 200 Kinder aus den Stadteilen Neuwiedenthal und Kirchdorf-Süd, soziale Brennpunkte der Hansestadt, verköstigt und sozialpädagogisch betreut.Von den Profis für den Alltag lernen„Die Wissbegierigkeit und der Eifer der Kinder sind mehr als ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiter, die sich bei diesem Charity-Event engagieren“, sagen die Hoteldirektoren Antje Borgmann (ibis Hamburg Alsterring) und Gilles Felgen (Sofitel Hamburg Alter Wall), die auch dieses Jahr für die Organisation des PLANET 21 Day verantwortlich zeichneten. Zunächst deckten die 7- bis 13-Jährigen die Tische im Restaurant unter der Anleitung von Restaurantfach-Profis festlich ein, ein Teil der Gruppe wirbelte währenddessen schon in der Küche. Tomaten schneiden, Äpfel und Drillinge schälen standen auf dem Plan. Köche mit langjähriger Berufserfahrung verrieten Tipps und Tricks für die Zubereitung von leckerem und gesundem Essen, dabei lernten die Kids jede Menge über die positiven Eigenschaften von Gemüse & Co. Anschließend genossen die kleinen und großen Gäste das Dreigang-Menü mit bestehend aus einer fruchtigen Tomatensuppe, einer in Rosmarin gebratenen Bio-Hähnchenbrust mit mediterranen Grillgemüse und Drillingen und Vanilleeise mit geriebenen Äpfeln unter einer Rohrzuckerkruste. Einhellige Meinung war, dass das Dessert das Beste war.„Wir möchten Mittagskindern nicht nur einen schönen Nachmittag schenken – vielmehr ist es unser Anliegen, dass sie das Wissen über eine wertvolle Ernährung mit in ihren Alltag nehmen“ sagt Stefanie Holtz, Platzbotschafterin für die 14 teilnehmenden Hamburger AccorHotels. Prominente Unterstützer der Stiftung sind u. a. Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder und Starkoch Steffen Henssler.Bildunterschrift 1: Das Orga-Team des PLANET 21 Day (v.l.n.r. Stefanie Holtz, Antje Borgmann, Jorge Ogas, René Ykema, Christin Peinelt, Nadine Reiher)Bildunterschrift 2: Mittagskinder in der Küche des Novotel Hamburg Alster(Copyright: AccorHotels, Verena von Gehlen)Über PLANET 21Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen sowie Respekt für die Umwelt und die Gemeinschaft sind die Kernelemente von PLANET 21. Das im Jahr 2012 gestartete Programm markiert nach über 20 Jahren Engagement im Umweltbereich einen entscheidenden und wegweisenden Schritt der AccorHotels Gruppe, die damit Entwicklung und Wachstum mit Nachhaltigkeit auf einzigartige Weise für alle Hotels und Gäste verbindet. PLANET 21 enthält konkrete Maßnahmen – vom Angebot einer gesunden und nachhaltigen Ernährung und der Reduzierung von Lebensmittelabfällen über die Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs sowie den Schutz der Biodiversität bis hin zur Mitarbeitersensibilisierung zum Thema Kinderschutz.Über AccorHotelsAls führende Reise- und Lifestylegruppe bietet AccorHotels weltweit einzigartige Erlebnisse in mehr als 4.100 Hotels, Resorts und Residences sowie in über 3.000 exklusiven Privatwohnungen. AccorHotels gilt zudem als innovativer Vorreiter für seine Digital-Strategie. Mit doppelter Kompetenz als Investor (HotelInvest) und Hotelbetreiber (HotelServices) ist der Konzern in 95 Ländern vertreten – in Deutschland ist AccorHotels Marktführer mit rund 360 Hotels der Marken Fairmont, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, 25hours, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget und Adagio access. Weltweit ergänzen die Marken Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Grand Mercure, The Sebel, Mama Shelter und hotelF1 sowie das Open House Konzept JO&JOE das Portfolio. AccorHotels bietet innovative End-to-End-Services über die gesamte Reiseerfahrung, vor allem durch die kürzlich erfolgte Übernahme von John Paul, dem weltweiten Marktführer von Concierge-Services.Mit seiner Markenkollektion und Erfolgsgeschichte über fünf Jahrzehnte gibt AccorHotels mit seinem globalen Team – bestehend aus mehr als 250.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ein Versprechen: Feel Welcome. Jeder Gast ist eingeladen, am weltweiten Treueprogramm Le Club AccorHotels teilzunehmen. Das Konzernprogramm PLANET 21 – gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges und solidarisches Verhalten – setzen alle Hotels gemeinsam mit Gästen und Partnern an den jeweiligen Standorten um.Accor SA ist an der Euronext in Paris (Code ISIN: FR0000120404) und am OTC-Markt in den USA (Code ACRFY) notiert.Medienkontakt:Presse ServiceVerena von GehlenFon: 0151/51 91 31 77E-Mail: verenavongehlen@web.de



Bildinformation: Das Orga-Team des Hamburger Planet 21 Day der AccorHotels