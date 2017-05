4 Produkte des Startups BRAINEFFECT auf Kölner Liste

Pressemitteilung von BRAINEFFECT

(fair-NEWS) Nur wenigen Deutschen ist die Kölner Liste ein Begriff- für diejenigen jedoch, die sich mit Ernährungs- und Sportprodukten beschäftigen, ist sie eines der bedeutendsten Gütesiegel: Auf der Kölner Liste werden Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen, die vom Zentrum für präventive Dopingforschung der Deutschen Sporthochschule Köln auf Dopingsubstanzen getestet - und nicht beanstandet wurden.

Das Berliner Startup BRAINEFFECT hat seine Produkte SLEEP, ROCKET C8, KRILL BOOST und VITAMIN D3+ OIL testen lassen und gibt bekannt, dass alle in die Kölner Liste aufgenommen wurden.

“Dies ist ein sehr wichtiger Schritt für uns und eine tolle Auszeichnung unserer sorgfältigen und auf höchster Qualität beruhenden Arbeit”, kommentiert BRAINEFFECT Geschäftsführer Fabian Foelsch das positive Testergebnis. “Die Kölner Liste leistet wichtige Aufklärungsarbeit in Bezug auf Doping. Es gibt jedoch keine Pflicht, seine Produkte auf die Probe zu stellen, sondern dies erfolgt freiwillig und ist gerade für ein Startup auch finanziell ein Commitment. Für uns war es jedoch klar, dass wir unseren Kunden volle Transparenz geben wollen. Dies gibt vor allem Sportlern mehr Sicherheit, unsere Produkte unbedenklich zu konsumieren. Wir freuen uns sehr, dass der Test erfolgreich war und mit dem Produkt Sleep das erste Melatonin-haltige Produkte auf der Kölner Liste zu haben. Schon jetzt sind wir sehr stolz darauf, einige Leistungssportler zu unseren Kunden zählen zu können. Dies bedeutet nun auch weiterhin Spitzenathleten unsere getesteten Produkte empfehlen können!”

