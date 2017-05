3 Hamburger Startups eröffnen Coworking-Space Place X

(fair-NEWS)

“Coworking Spaces” zählen zu den größten Trends der so genannten “Sharing Economy”: Darunter versteht man das Teilen von Arbeitsräumen oder sogar Arbeitsplätzen von mehreren Firmen oder Freelancern, die dann miteinander unter einem Dach arbeiten. Die neue Gemeinschaft, die so entsteht, besteht aus einer bunt gemischten Truppe aller Berufsrichtungen, arbeitet dabei in produktiver Atmosphäre und profitiert von dem Netzwerk-Effekt, der automatisch entsteht. Inzwischen gibt es tausende Coworking-Spaces überall auf der Welt!Während oft große und globale Anbieter wie das amerikanische Unternehmen wework neue Gemeinschaftsbüros aufmachen, haben sich in Hamburg drei Startups (w3alpha, Loodse und Paragon Models) dazu entschieden, einen eigenen Coworking Space zu betreiben: Place X wird am Freitag, den 05.05.2017 mit einer großen Einweihungsparty eröffnet. Die drei Unternehmen sind selbst erst vor einem halben Jahr in das Quartier 21 auf dem neu renovierten, ehemaligen Krankenhausgelände eingezogen. Ihnen fiel auf, wieviel Potential in dieser Ecke der Stadt noch steckt und überlegten sich Möglichkeiten, sie mit Leben zu füllen. Sie taten sich schließlich zusammen, mieteten eine große Bürofläche direkt neben der ihrigen dazu und machten daraus einen Coworking Space. Die Idee: Mehr Kreative, Freelancer und Gründer in den Hamburger Norden zu bekommen.Der neue Coworking Space erstreckt sich über eine Fläche von 700m² und bietet Platz für 60 Arbeitsplätze. Einen Tisch gibt es ab 199€ für 24/7 Zugang, inklusive Kaffee/Tee, Küchennutzung, Konferenz- und Telefonräume, WLAN, Drucker. Er kann außerdem auf Anfrage für Firmen- oder Privatevents gebucht werden.Initiator Alexander Kaiser, Geschäftsführer der w3alpha kommentiert:„Für uns ist PlaceX eine tolle Lösung um neue Talente in die Nachbarschaft zu locken. Wir wollen uns noch stärker vernetzen, von Synergien und mehr Kooperationsmöglichkeiten profitieren. PlaceX ist in kompletter Eigenregie entstanden – selbst die Renovierungsarbeiten haben wir mit unseren Teams durchgeführt. Auf das Resultat sind wir sehr stolz und hoffen auf eine wilde, einzigartige, inspirierende Konstellation neuer Mieter!“Weitere Infos finden Sie hier: https://placex.de/de/



Bildinformation: w3alpha