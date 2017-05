ipanema2c feiert 90 Jahre Reformhaus Bacher.

(fair-NEWS)

Deutschlands führende Reformhauskette wird dieses Jahr 90 Jahre jung. Aus diesem Grund hat das Team um Sascha Schwedler, Vertriebsleiter vom Reformhaus Bacher ein umfangreiches Aktionspaket entwickelt. "Wir haben mit unseren wichtigsten Lieferanten beliebte Produkte zusammengestellt, die wir im Mai und Juni in unseren 90 Filialen zu echten Jubiläumspreisen anbieten werden." Gemeinsam mit dem Agenturpartner ipanema2c aus Wuppertal zielen die Spezialisten für nachhaltig, gesundes Leben diesmal verstärkt auf neue, jüngere Zielgruppen. "Neben einer klassischen POS-Strategie setzen wir auf den Ausbau der Social-Media-Kanäle und initiieren Kooperationen mit Deutschlands Top-Bloggern aus der Fitness-, Gesundheits- und Kochszene", erklärt Olaf Bruno Pahl, GF Strategie & Beratung bei ipanema2c. Neben einem aufmerksamkeitsstarken Aktionslogo bilden attraktive Jubiläumsgutscheine einen Kampagnenschwerpunkt. Sie können u.a. über die Facebookseite des Reformhauses Bacher sowie über die Agenturseite ab sofort heruntergeladen werden: https://www.facebook.com/ipanema2c Natürlich gesunde Produkte zu "Knaller-Jubiläumspreisen"Das Reformhaus Bacher wird schon seit mehreren Jahren von ipanema2c strategisch beraten und kreativ unterstützt. Ein Ergebnis der Zusammenarbeit ist die Marke betterlife: die Idee, aus fundiertem Know-how und visionärem Denken ein jüngeres Reformhaus-Konzept zu realisieren. Neben den rund 78 Bacher Reformhäusern, gehören heute 12 betterlife Filialen zu dem im Jahre 1927 gegründeten Unternehmen. Angesichts des wachsenden Nachhaltigkeitsbewusstseins ist ihre Botschaft aktueller denn je. Sämtliche Filialen befinden sich in 1A-Lagen und müssen am POS markenprägend kommunizieren. "Bei einer Aktion dieser Größe, kommt es in dieser Branche darauf an, sich auch mit gewisser Lautstärke gegen die Konkurrenz der Bioläden, gegen die großen Supermarktketten sowie gegen Discounter mit Biosortiment durchzusetzen", erklärt Pahl. Sein Team setzte unter großem Zeitdruck ein attraktives POS-Paket um, dass von den Bacher-Mitarbeitern praktisch "über Nacht" in insgesamt 90 Filialen deutschlandweit umgesetzt wurde.Klare Strategie mit lautem Logo und attraktiven Jubiläumsgutscheinen.Unter dem Motto "So feiern nur wir!" präsentiert das Unternehmen zum Jubiläum ein für die Reformhausbranche ungewöhnliches Logo, das mit Comic-Elementen und Lichtenstein-Artwork sehr auffällig daherkommt. Dieser Look setzt sich auch auf den Jubiläumsgutscheinen fort. Diese stellen u.a Produkte von ARYA LAYA, betterlife, Börlind, Hübner und Dr. Hauschka in den Fokus. Parallel laufen Verkostungen und Gutschein-Aktionen die auf den relevanten Social-Media-Kanälen gespielt werden. Eine optimierte Kooperation mit bekannten Bloggern hebt weitere Potenziale. "Aufgrund der teilweise herausragenden Jubiläums-Preisnachlässe bekommt die Kampagne bereits zur Startphase viel Zuspruch. Unser Wuppertaler Agentur-Team ist sehr gespannt darauf, wie sie bei der Bestands- und Neukunden ab sofort in den 90 Shops und Filialen ankommen wird", freut sich Pahl auf den Kampagnenstart.Zum Kampagnen-Team von ipanema2c brand communication GmbH gehören u.a.:Strategie und Beratung: Olaf Bruno PahlGrafik und Art Direktion: Isabell BovenkampSocial-Media-Management: Julia MahnerÜber ipanema2c brand communication GmbHDie Wuppertaler Kommunikationsagentur hat sich auf das Thema Marke und die effektive Kommunikation zum Consumer - 2C - spezialisiert. Berater, Strategen, Texter und Grafiker arbeiten hier täglich an der Verwirklichung integrierter Konzepte für unterschiedlichste Branchen und Unternehmen. Neben der authentischen Arbeitsweise ist dem kreativen Team die Nähe zum Nachwuchs besonders wichtig. So engagiert sich die Agentur an der HS Düsseldorf und ist auf zahlreichen Nachwuchsmessen präsent. Von der Kombination aus Markenerfahrung und der Nähe zum Designnachwuchs profitieren aktuell Kunden wie DURIT Gruppe, DURIT Hartmetall, Medtronic, Samina, Schäfer-Shop, TeandM, Von Essen Bank oder ZWILLING



Bildinformation: ipanema2c realisierte eine auffällige, für die Reformhaus-Branche ungewöhnliche Kampagne.