Auf in die Welt: Messe am 13.05.2017 in Berlin gibt Tipps für Fernweh-Begeisterte zu 50 Ländern

Ob High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2017 / 2018 ins Ausland will, sollte jetzt mit den Vorbereitungen starten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung bietet mit der „Auf in die Welt“-Messe Insider-Informationen und Stipendien.Marie Gervais-Vidricaire, Botschafterin von Kanada in Deutschland, ist Schirmherrin der Messe. Sie sagt dazu: „Aus guten Gründen ist Kanada ein beliebtes Ziel für Schülerinnen und Schüler aus Deutschland. Unser Schulsystem bietet eine hohe Qualität mit einem breiten Kursangebot und guter Betreuung. In Kanada können Sie sowohl Englisch als auch Französisch lernen. Dies ist möglich in einem sicheren und multikulturellen Umfeld. Auf der Messe in der Botschaft von Kanada in Berlin stellen deutsche Veranstalter ihre vielfältigen Programme vor, die sie zusammen mit den kanadischen Schulbezirken anbieten.“Am 13.05.2017 lädt die Stiftung alle interessierten Jugendlichen und Familien aus Berlin und Brandenburg unter dem Motto "Auf in die Welt" zur Messe nach Berlin ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schüleraustausch, High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel. Internationale Universitäten stellen ihre Programme vor.Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern. Besonders im Blick steht dabei Kanada, das nach den aktuellen Entwicklungen in den USA bei den Jugendlichen noch begehrter ist als bisher. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschschüler und Vorträge von Fachleuten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Austausch-Stipendien im Gesamtwert von 300.000 Euro informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre "Auf in die Welt 2017".Die Messe wird am 13.05.2017, 10 bis 16 Uhr in der Botschaft von Kanada, Leipziger Platz 17, 10117 Berlin geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Ausstellerliste, Programm und kostenfreies Informationsmaterial zur Messe gibt es unter www.aufindiewelt.de und www.schueleraustausch-portal.de



Bildinformation: Viel Interesse an Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)