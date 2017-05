Weingut Anselmann ist bester deutscher Teilnehmer beim "Concours des Grands Vins Blancs du Monde"

(fair-NEWS)

Mit insgesamt vier Goldmedaillen ist die Familie Anselmann bester deutscher Teilnehmer des Gesamtwettbewerbs "Concours des Grands Vins Blancs du Monde" in Straßburg.Der 2016er Silvaner Eiswein von Winzer Ralf Anselmann aus Edesheim wurde als höchst bewerteter Wein mit einer Goldmedaille und dem "Le Grand Prix 2017 du Jury" im Wettbewerb "Sylvaner du Monde" ausgezeichnet.Zwei weitere Goldmedaillen gewannen im Wettbewerb "Riesling du Monde" sein 2016er Riesling Eiswein und die 2016er Riesling Spätlese trocken.Beim Wettbewerb "Gewürztraminer du Monde" erzielte die 2016er Gewürztraminer Spätlese der Familie Anselmann eine Goldmedaille.Der Wettbewerb wird jährlich von Strasbourg evenements ausgerichtet und steht unter der Schirmherrschaft der OIV Paris (Internationale Organisation für Wein und Rebe). 70 Tester aus 18 Nationen verkosteten Weine aus 19 verschiedenen Ländern. Prof. Dr. Monika Christmann nahm persönlich am Wettbewerb teil und unterstrich somit die internationale Bedeutung dieser Verkostung. Sie ist Präsidentin der OIV und Institutsleiterin des Instituts für Oenologie an der Hochschule Geisenheim University.Mehr Informationen zum Wettbewerb unter: www.portail-vins-du-monde.com/de Die in Straßburg prämierten Weine der Familie Anselmann im Überblick:"Le Grand Prix du Jury" & Goldmedaille:2016 Silvaner Eiswein (Sylvaner du Monde)Goldmedaille:2016 Riesling Eiswein Edesheimer Rosengarten (Riesling du Monde)2016 Riesling Spätlese trocken Edesheimer Rosengarten (Riesling du Monde)2016 Gewürztraminer Spätlese (Gewürztraminer du Monde)Silbermedaille:2016 Sauvignon blanc trocken Edenkobener Kirchberg (Vins Blancs de Cepages et d"Assemblages du Monde)



Bildinformation: Die Gewinner der Auszeichnung „Le Grand Prix 2017 du Jury“ in Straßburg (Bild: Dr. Lubos Barta)