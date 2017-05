Umweltfreundliche To Go Verpackungen in der Außerhausgastronomie immer beliebter

Pressemitteilung von Pro DP Verpackungen

Das gestiegene Bewußtsein hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit führt in Restaurants, Food Trucks und Imbissbetrieben immer mehr zum Einsatz von Bio Einwegverpackungen.

(fair-NEWS) <a href="www.pack4food24.de">Einwegverpackungen und To Go Lösungen</a> sind aus der Gastronomie einer immer mobiler und lebhafter werdenden Gesellschaft wohl nicht mehr weg zu denken, aber natürlich bleiben in einer solchen Gesellschaft auch entstehende Problemstellungen nicht auf der Strecke. Einwegverpackungen haben der aktuellen Zeit einen negativ behafteten Ruf, obwohl gerade im westlichen Europa durch intelligent ausgebaute Entsorgungs- und Wiederverwertungssysteme ein verantwortungs- und sinnvoller Einsatz in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Einzelhandel ermöglicht wird.

Um dem gestiegenen Umweltbewußtsein und Nachhaltigkeitsempfinden gerecht zu werden, bieten Verpackungsproduzenten, Importeure und Großhandelsunternehmen ein immer breiter werdendes Portfolio an umweltfreundlichen Verpackungslösungen. Ziel von leistungsfähigen und engagierten Unternehmen wie der <a href="www.pro-dp-verpackungen.de">Pro DP Verpackungen aus dem thüringischen Ronneburg</a> ist es dabei, zu jeder herkömmlichen Verpackung, und für jeden möglichen Einsatzzweck in Gastronomie, Lebensmittelproduktion oder Einzelhandel eine nachhaltige Lösung bieten zu können. Dabei muss man aber auch beachten, dass auch bislang nicht jede Imbissverpackung oder Einweglösung partout umweltschädlich war, gerade bei Verpackungen aus Papier, Pappe oder auch Chinet stellte sich die Umweltfrage auch in der Vergangenheit nicht. Dennoch führt die gestiegene Nachfrage zu interessanten Weiterentwicklungen am Markt der <a href="https://www.pack4food24.de/BIO-Einwegverpackungen">Bio Einwegverpackungen, umweltverträglichen Imbissverpackungen, nachhaltigen To Go Verpackungen oder des kompostierbaren Einweggeschirrs</a>, so dass Gastronomen und gastronomische Unternehmen auf immer modernere und individuellere Lösungen im Bereich der Bioverpackungen zugreifen können. Neben den genannten und bekannten umweltfreundlichen Materialien haben auch neue Entwicklungen wie der Bio Kunststoff PLA, aber auch exotische Rohstoffe wie Palmblätter, Schilf, Bambus oder Zuckerrohr dafür gesorgt, dass es moderne und umweltfreundliche Verpackungsmöglichkeiten für nahezu jeden Einsatzbereich gibt.

Bildinformation: Bio Einwegverpackungen bei Pack4Food24.de

Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen für den täglichen Bedarf an Serviceverpackungen und Einweglösungen in Gastronomie, Hotel, Imbiss und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

«Umweltfreundliche To Go Verpackungen in der Außerhausgastronomie immer beliebter»

Heidelbergweg 907580 RonneburgDeutschlandTelefon: +49 (0) 36602 / 289 000Dennis BauerPro DP VerpackungenHeidelbergweg 907580 Ronneburginfo@pro-dp-verpackungen.de036602/289000Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung