Ben Schulz & Consultants und werdewelt auf der Personal Süd

Wenn es um Personalmanagement geht, kommt man an der die Personal Süd nicht vorbei, denn die ist die wichtigste Veranstaltung dafür in Süddeutschland. Am 9. und 10. Mai lockt die Fachmesse zum 18. Mal HR-Experten zum Gipfeltreffen, bei dem rund 4.800 Besucher erwartet werden. "Dieses Jahr ist Ben Schulz & Consultants zum ersten Mal dabei. Ich freue mich schon sehr, interessierten Messebesuchern das neue Consulting-Unternehmen für strategische Beratung und Begleitung von Einzelpersonen und Unternehmen vorstellen zu können ", so Benjamin Schulz, Geschäftsführer von Ben Schulz & Consultants.Neben Ben Schulz & Consultants und werdewelt befinden sich mehr als 300 Top-Aussteller auf der Messe, die für eine Leistungsshow auf höchstem Niveau garantieren wollen: Neben Themen wie Organisationsentwicklung, Führung für Personalsoftware, Recruiting, Weiterbildung, Arbeitsrecht können Messebesucher ein umfassendes Angebot für alle relevanten Personalfragen erwarten.Mit rund 160 Beiträgen und interaktiven Formaten verspricht das Begleitprogramm der Personal Süd informativ zu werden und für abwechslungsreiche Kommunikation zu sorgen. Besucher bekommen Wissen aus erster Hand, erhalten neue Impulse für ihr eigenes Business und können aktiv netzwerken."Ben Schulz & Consultants ist ebenfalls mit einem Vortrag vertreten: "Die Markenbotschafter-Lüge - oder das Firmenlogo am Hemdkragen" (vom 09.05.2017 von 16:20 bis 16:50 Uhr Praxisforum 1 - Halle 1) zeigt Unternehmen die große Lüge der Markenbotschaft auf. Denn ein Logo am Hemdkragen macht noch lange keinen Markenbotschafter. Ich lüfte das Geheimnis, wie Markenidentität tatsächlich transportiert wird", erklärt Ben Schulz.Nähere Informationen zu Ben Schulz & Consultants gibt es unter <a href="https://www.benschulz-consultants.com">https://www.benschulz-consultants.com/.</a>Und mehr zur Messe vorab finden Sie unter <a href="www.personal-sued.de">www.personal-sued.de/.</a>



Bildinformation: Ben Schulz & Consultants auf der Personal Süd