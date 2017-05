Wie sich Arbeitgeberattraktivität messen lässt

(fair-NEWS)

Bremen. Stuttgart. Auf der Personal 2017 Süd geben die Personalmarketing-Spezialisten von Employer Branding now einen Einblick, wie Unternehmen die Identität ihrer Arbeitgebermarke messen können. Basis ist das neue Konzept des HR-Powerhouse. Die EBn-Experten zeigen verschiedene Methoden und Instrumente, mit denen Unternehmen ihre Außenwahrnehmung nachhaltig verbessern können.„Um den wachsenden Anforderungen an das Personalmarketing gerecht zu werden, müssen Arbeitgeber an ihrer Kommunikation arbeiten. Durch festgelegte Inhalte, Kanäle und Tonalitäten gelingt es ihnen, eine eindeutige Positionierung erkenntlich zu machen. Nur so erreichen Arbeitgeber auch in Zukunft ihre potenziellen Mitarbeiter- und Bewerbergruppen und können sie an sich binden.“ erläutert Nicolas Scheidtweiler, Geschäftsführer der Consus Marketing GmbH. So lässt sich, so Nicolas Scheidtweiler, „eine attraktive Arbeitgebermarke auf Basis der Identität implementieren“.Die Vorträge finden im Rahmen des HR-Roundtable auf der Personal Süd- am 9. Mai 2017, 09:40 UhrDas HR-Powerhouse: Basis für erfolgreiches PersonalmarketingNicolas Scheidtweiler, Geschäftsführer Consus Marketing GmbH- am 10. Mai 2017, 11:35 UhrFakten auf den Tisch! Wie sich Arbeitgeberattraktivität messen lässtMichael Schütz, Geschäftsführer Consus Marketing GmbHam Stand K.12, Halle 1, Messe Stuttgart statt.Interessenten können sich unter kontakt@employer-branding-now.de bereits jetzt informieren. Die Referenten stehen an beiden Messetagen für Gespräche zu Verfügung. Weitere Themen unter www.employer-branding-now.de



Bildinformation: Nicolas Scheidtweiler auf der Zukunft Personal 2016