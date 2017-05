Charity Creative Award 2017: CEWE-PRINT.de und SOS-Kinderdörfer weltweit starten zweiten Kreativwettbewerb

(fair-NEWS)

Ab sofort können alle Interessierten über www.cewe-print.de/cca.html ihre Ideen einreichen. Die Aufgabe: Gestaltung eines Postkartenmotivs für Weihnachten, zum Geburtstag oder eine Dankeskarte. Besondere Motivation für alle kreativen Köpfe, ob Profi oder Nachwuchsgrafiker: Die besten Motive werden für die neue SOS-Design-Edition, eine exklusive Postkarten-Kollektion der SOS-Kinderdörfer weltweit, genutzt. Zudem spendet CEWE-PRINT.de pro TeilnehmerIn 100 € an die renommierte Hilfsorganisation. Die Einreichungsfrist für den zweiten Charity Creative Award läuft bis zum 15. Juli 2017.Die Auswahl der besten Motive übernimmt auch 2017 eine hochkarätige Jury. Persönlichkeiten aus der Kreativbranche, des Design Museums München, Adobe, Wacom und Hochschulen unterstützen das kreative Projekt. Nach der Prämierung werden die Gewinnermotive in die neue SOS-Design-Edition aufgenommen und anlässlich des Welt-Kindertags am 20. September 2017 veröffentlicht. Anschließend werden die Postkarten über www.sos-kinderdoerfer-karten.de verkauft. Pro verkaufter Karte fließen 30 Cent an die SOS-Kinderdörfer weltweit.Nachwuchs- und Profi-Grafikern eine Plattform bietenZiel des Charity Creative Awards ist es, die SOS-Kinderdörfer weltweit bei ihrer wertvollen Arbeit mit den Kindern bestmöglich zu unterstützen und allen Kreativen eine sichtbare Plattform zu geben, um ihr eigenes Talent für den guten Zweck zu präsentieren. Für Grafikdesigner, Illustratoren, Kommunikationsdesigner, Agenturen und Nachwuchstalente ist der Wettbewerb deshalb perfekt geeignet.„Sinn. Kreativität. Wertschätzung. Das sind die drei Worte mit denen ich unsere Teilnahme am Charity Creative Award 2016 beschreiben würde. Die Teilnahme hat nicht nur Spaß gemacht, sondern unser Kreativteam auf allen Ebenen bereichert“, so Dunja Burghardt, die Gewinnerin aus 2016.Kreative Köpfe können sich über die Anerkennung ihrer Talente und hochkarätige Preise freuen, darunter Produkte von Apple und Wacom sowie Abos der Adobe Creative Cloud. Und der schönste Preis: Die ersten 12 Plätze erhalten jeweils eine einjährige Patenschaft für SOS-Kinderdörfer weltweit im Wert von 372 Euro.Die Gewinner des Charity Creative Award 2017 werden Anfang September bekannt gegeben. Weitere Details zur Teilnahme sind in den Teilnahmebestimmungen auf www.cewe-print.de/cca.html zu finden.



Bildinformation: Der Charity Creative Award 2017 von CEWE-PRINT.de und SOS-Kinderdörfer weltweit startet ab sofort