Leipziger Lauf-Fest

Der 10. Commerzbank Firmenlauf setzt zu seinem runden Jubiläum neue Maßstäbe und schlägt in diesem Jahr zahlreiche eigene Rekorde. Neben der sportlichen Leistung der Teilnehmer steht auch der kreative Auftritt der Unternehmen im Vordergrund. Der große Trend in diesem Jahr: die eigene Firmenfeier direkt mit dem Firmenlauf verbinden.Gemeinsam für mehr Öffentlichkeit – das ist das Motto vieler Firmenteams. Vor allem die Auszeichnung als „kreativste Firma“ ist hart umkämpft. Der Preis für das originellste Outfit inspiriert die Teilnehmer jedes Jahr zu spannenden, pfiffigen und vor allem witzigen Einfällen. Auch wenn es den Jurymitgliedern schwerfällt, bei so viel Erfindergeist einen Gewinner zu benennen, sind sie auch in diesem Jahr wieder gespannt auf die Ideen der Läufer.Nicht nur in voller Kostümierung gibt es Chancen auf einen Kreativpreis. Auf Facebook darf ab der letzten Juniwoche auch über das „kreativste T-Shirt“ abgestimmt werden. Entwürfe zur Teilnahme können von den Firmen ab sofort bis zum Abstimmungsbeginn unter info@diesportmacher.de eingereicht werden.Wer lieber durch die Sportlichkeit der Kollegen punkten will, kann versuchen, sich – neben einer Platzierung unter den schnellsten Läufern – den prestigeträchtigen Titel „fitteste Firma“ mit dem „Pokal der DAK-Gesundheit“ zu sichern. Die Sonderwertung setzt sich aus harten, sportlichen und weichen Kriterien zusammen, bei denen es jeweils die maximale Punktzahl zu erreichen gilt.Auch das Firmenlauf erprobte Team von Spreadshirt schätzt die sportlichen und kreativen Anreize des Events: "Für Spreadshirt ist der Commerzbank Firmenlauf ein echtes Highlight. Wir sind von Beginn an mit dabei und unser Team wächst von Jahr zu Jahr. Die Motivation für den Lauf ist enorm hoch. Der ein oder andere Spreadster hat extra für den Firmenlauf mit dem Laufen begonnen, jährlich fallen persönliche Rekorde und der interne Wettbewerb um den besten T-Shirt-Spruch beginnt jedes Jahr aufs Neue", berichtet Stefanie Frenking - Head of Recruiting and Feel Good Management.Neben dem körperlichen und kreativen Engagement sowie den hohen Anmeldezahlen – inklusive neuem Anmelderekord – herrscht auch großer Andrang auf die Festzelte, die von den Unternehmen für die eigene Firmenfeier beim Firmenlauf gemietet werden können. „Unsere Firmenlauf-Stammtische sind seit Jahren gut gebucht, aber eine so hohe Anfrage wie in diesem Jahr hatten wir noch nie. Es scheint, als wollten die Leipziger gemeinsam mit unserem Team dieses besondere Jubiläum feiern“, freut sich Organisator Conrad Kebelmann von den Sportmachern.Wer gemeinsam mit seinen Kollegen aktiv werden und das runde Jubiläum des Commerzbank Firmenlaufs feiern möchte, kann sich noch bis zum 7. Juni unter www.leipzig-firmenlauf.de anmelden.



Bildinformation: Leipziger Lauf-Fest