Gesundheitsseminar: "Gesund-führen"-Seminar nahe Limburg

"Gesund leben - gesund arbeiten - gesund führen" - so lautet der Titel eines offenen Seminars, das das Trainings- und Beratungsunternehmen Brechtel Gesundheitscoaching, Diez, am 31. Mai in der Nähe von Limburg durchführt. In dem Seminar erfahren die Teilnehmer, wie sie auch in einem stressigen Arbeitsumfeld ihre Gesundheit fördern und ihre Leistungskraft bewahren können; außerdem erfahren sie, welchen Einfluss ihr Verhalten als Führungskraft auf das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter hat und wie sie durch ihr Verhalten die Gesundheit und Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter bewahren können.Konzipiert ist das <a href="www.brechtel-gesundheitscoaching.de/gesundheits-seminare-trainings-workshops/">eintägige Seminar</a> laut Aussagen von Firmeninhaberin Sibylle Brechtel für Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte von Unternehmen beziehungsweise "alle Personen, die Personalverantwortung tragen und vor der Herausforderung stehen, außer der eigenen Leistungskraft auch die ihrer Mitarbeiter zu fördern und bewahren." Sie erfahren in dem Seminar unter anderem, welche Zusammenhänge zwischen ihrem Führungsverhalten und der Gesundheit, Arbeitsfähigkeit sowie Anwesenheit ihrer Mitarbeiter besteht. Außerdem lernen sie, achtsam mit ihrer eigenen Gesundheit umzugehen und durch eine gesundheitsgerechte Führung das Wohlbefinden und die Arbeitszufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu steigern. Intensiv befassen sie sich auch mit der Frage, was ihre Aufgaben als Führungskraft im betrieblichen Gesundheitsmanagement sindDie Teilnahme an dem Seminar "Gesund leben - gesund arbeiten - gesund führen", das Brechtel Gesundheitscoaching in Lizenz von Do care® durchführt, kostet 490 Euro (+ MwSt.). Nähere Infos über das Seminar und die Arbeit von Brechtel Gesundheitscoaching finden Interessierte auf der Webseite www.brechtel-gesundheitscoaching.de . Sie können auch Sibylle Brechtel persönlich kontaktieren (Tel.: 0 64 32/6 26 87; Email: info@brechtel-gesundheitscoaching.de).



Bildinformation: Gesundheitstraining Limburg: Sibylle Brechtel