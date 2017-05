(fair-NEWS)

Die meisten Menschen denken spontan bei dem Begriff Hefe eher an Kuchen und Weizenbier als an den Darm. Das hat seine Gründe. Denn er tut ja in der Regel seine Arbeit und braucht keine weitere Unterstützung. Aber wenn er sie mal braucht, können Hefen wie die medizinische Hefe sehr wertvoll für die Darmgesundheit sein.Der Darm kann mehr als nur verdauen. Das liegt an seinen ausgesprochen nützlichen Bewohnern, die die natürliche Darmflora bilden. Dabei hilft die natürliche Darmflora selbstverständlich auch bei der Verdauung und Verwertung von Nahrungsbestandteilen. Aber genauso wichtig sind Aufgaben zur Unterstützung von Wohlbefinden und Gesundheit. So verhindern zur natürlichen Darmflora gehörende Bakterien und Hefen, dass sich Krankheitserreger ausbreiten können, ebenso wie sie zur Stärkung des Immunsystems beitragen. Ferner sind sie Lieferanten wichtiger Vitamine und halten den Darm in Bewegung, was der Verdauung förderlich ist. Merken tun wir von der Tätigkeit der Darmflora nichts, solange sie durch äußere Einflüsse nicht verändert wird. Geschieht dies, z.B. durch die Einnahme von Antibiotika, auf Reisen oder durch Stress, gerät das Gleichgewicht in Unordnung und plötzlich leiden die Betroffenen an Darmbeschwerden einschließlich Durchfällen. Gelingt es das Ungleichgewicht in der Darmflora durch die Einnahme von nützlichen Mitgliedern der Darmflora wie z.B. der medizinischen Hefe Saccharomyces boulardii zu beheben, kann sich der Darm wieder schnell erholen.



Bildinformation: Gutes für den Darm – Kapseln mit 5 Milliarden Hefezellen helfen der Darmflora