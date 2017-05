DANIEL HECHTER sorgt für einen stilvollen Auftritt des Renault Sport Formel 1 Teams

(fair-NEWS) DANIEL HECHTER ist neuer Modepartner des Renault Sport Formel 1 Team. Der neue Drei-Jahres-



Vertrag gilt ab dem Grand Prix von Bahrain und sieht eine Logo Präsenz der Marke DANIEL HECHTER



auf den R.S.17-Fahrzeugen vor. Zudem werden die die Teammitglieder, um den deutschen Fahrer



Nico Hülkenberg, mit Outfits der Marke ausgestattet.



Darüber hinaus wird DANIEL HECHTER eine eigene DH X RS Kollektion entwickeln und in den Gast-



Ländern der Formel-1 vertreiben.



Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault Sport Racing:



„Die Formel 1 steht für Image und Lifestyle. Die neue Kooperation mit DANIEL HECHTER bedeutet für



uns, dass wir das Lebensgefühl des „savoir vivre“ noch stärker repräsentieren können. Beide Marken



verstehen die internationale Bedeutung der Formel 1. Diese geteilte Leidenschaft und der



französische Hintergrund zeigen, dass unsere Marken eine natürliche Synergie bilden. Wir freuen uns



auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft, die einen neuen französischem Touch in die Formel 1



bringen wird.“



Stefan Aulbach, Geschäftsführung, Daniel Hechter:



Durch ihre französischen Wurzeln verkörpert die Marke Daniel Hechter das „savoir vivre“. Die Mode



von DANIEL HECHTER ist elegant, schick, urban und modern. Unsere Marke vermittelt dieses



Lebensgefühl auf 5 Kontinenten und bildet dadurch eine weitere Synergie mit der Formel 1 und dem



Renault Sport Formula One Team. Gemeinsam spiegeln wir den Teamgeist und die Dynamik des



Sports wieder und wir sind begeistert von dieser neuen langfristigen Beziehung. "



Über Daniel Hechter:



Dank ihrer Wurzeln in der Modehauptstadt Paris bietet die Marke DANIEL HECHTER französischen



Lifestyle in ihrer schönsten Form. Stilsicher, weltoffen, kreativ, französisch.



In einer Welt des schnellen Wandels bietet DANIEL HECHTER die Gewissheit, stets gut gekleidet zu



sein. Das macht die Marke authentisch.



Die Aulbach Gruppe übernahm 1998 die französische Marke und hat sie seitdem zu einer weltweit



erfolgreichen Modenmarke ausgebaut. Heute ist DANIEL HECHTER weltweit in über 3.200 Points of



Sale, in 65 Ländern und auf fünf Kontinenten vertreten.