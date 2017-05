(fair-NEWS) Besonders MMO-Spiele haben es mir angetan, dabei hat mir dieses Jahr Naruto Online besonders Eindruck gemacht. Ich spiele es jetzt noch immer ab und zu. Es sieht echt toll aus und ist sehr vielfältig. Es wird mir dabei nie langweilig und das strategische Element ist in diesem Spiel sehr wichtig. Leute, die sich gerne damit befassen, werden damit viel Spaß haben.



Den ersten Platz hat sich mit Sicherheit Konoha verdient. Der Gründervater Hashirama ist ein Ninja-Gott, der erste 5-Kage-Gipfel fand hier statt und auch bei der Viehzucht nimmt es eine führende Rolle ein. Obwohl der Anime nun zu Ende ist, ist Konoha noch immer das stärkste der fünf Dörfer. Die Kraft von Naruto und Sasuke ist bereits außergewöhnlich stark, der Neunschwänzige, der stärkste Biju wurde einst zu Narutos Freund. Dazu noch die anderen Ninjas aus Narutos Generation... Konoha ist echt unvorstellbar stark.



An zweiter Stelle müsste Kumo-Gakure stehen. Zur Zeit des ersten großen Ninja-Kriegs war Kumo-Gakure das einzige Dorf, das bereit war, sich mit Konoha zu verbünden. Allerdings wurde es von Kinkaku und Ginkaku zerstört. Die Verteidigung des dritten Rai-Kage soll undurchbrechlich und sein Angriff unausweichlich gewesen sein. Später waren Ay und Killer Bee extrem starke Ninjas und der Achtschwänzige ist noch immer in Killer Bees Körper!



Suna-Gakure ist auf Platz drei. Dies aufgrund von Ninjas wie Gaara, Kankuro und Temari und dem ungewöhnlichen Verhältnis zu Konoha. Gaara ist Narutos Freund, Shikamaru hat Temari geheiratet... Die zwei Dörfer sind eng miteinander verbunden.



Auf Platz vier: Iwa-Gakure. Die zwei Bijus aus Iwa-Gakure, der Vier- und der Fünfschwänzige wurden befreit, nach dem vierten großen Ninja-Krieg hat sich auch Onoki der Verantwortung entzogen, deshalb ist ihre Kraft erheblich gesunken.



An fünfter Stelle ist für mich Kiri-Gakure. Erstens sind die sieben Schwertkämpfer bereits zur Legende geworden und die zwei Bijus wurden entführt. Der vierte Mizu-Kage wurde von Tobi manipuliert, worauf das Dorf in die Tyrannei fiel und einen sehr schlechten Ruf bekam.