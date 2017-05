(fair-NEWS)

Die Rückmeldungen lauteten beispielsweise: „Ganz toll. Weiter machen!“, „Spannende Themen und Workshops, teilweise sehr tiefe Wissensvermittlung“, „ich [ziehe] den Hut vor so viel Engagement und Möglichkeiten des Austausches. Herzlichen Dank“Im Rahmen von Keynotes, Workshops und Diskussionsrunden konnten Teilnehmer an zwei Tagen digitale Themen theoretisch besprechen und praktisch erleben. Das Motto "Schritte ins E-Learning - Anreizen! Anspornen! Anleiten!" und die virtuellen Räume von Digital Samba SL und der TriCat GmbH begeisterte Unternehmen, Personaler, Weiterbildungsanbieter, e-Trainer und Coaches.„Wir freuen uns, dass der Kongress bereits Teilnehmer aus dem gesamtenD-A-CH Raum gewinnen konnte.“ so Anja Röck, die Gastgeberin des e-Trainer-Kongresses „Wie alle digitalen Formate wird sich auch der e-Trainer-Kongress bereits 2018 weiter entwickeln. Neben der Verlagerung der Kongresstage auf Donnerstag + Freitag, sind auch Workshops im 3D Raum geplant.“Das e-Trainer-Kongress Motto 2018 lautet: „Aktiv Digital – Neue Bildungszugänge für Unternehmen“ und spiegelt wieder, dass insbesondere Unternehmen und Personalentwickler verstärkt Interesse an dieser Form der Weiterbildung zeigen. Nach Anja Röck startet das Call-for-Papers zum Kongress im September, „und wir freuen uns auf viele spannende Themeneinsendungen!“.Interessierte am e-Trainer-Kongress haben außerdem noch in diesem Jahr die Möglichkeit mehr über den Online Kongress zu erfahren. Am 23. November 2017 findet ein kostenfreier „Tag-der-offenen-Online-Tür“ statt.Weitere Informationen sind zu finden unter:Allgemeine Informationen: www.e-trainer-kongress.de Presseinformationen für 2017: www.e-trainer-kongress.de/presse



Bildinformation: e-Trainer-Kongress 2017 – ein digitales Format das überzeugt!