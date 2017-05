Zweiten Platz belegt

(fair-NEWS)

Die PRIOR1 GmbH hat mit dem ServerCage beim Deutschen Rechenzentrumspreis den zweiten Platz in der Kategorie Gesamtheitliche IT und FM-Projekte im Rechenzentrum belegt. Der ServerCage ist für den Einsatz in einer gebäudeunabhängigen, kleinen sowie kompakten IT-Landschaft mit hohem Sicherheits- und Verfügbarkeitsanspruch prädestiniert. Er wird überall dort eingesetzt, wo der Aufbau eines Rechenzentrums oder eines Serverraumes überdimensioniert wäre. "Wir haben zum vierten Mal an der Preisverleihung teilgenommen und sind immer in mindestens einer Kategorie im Finale gewesen. So konnten wir zwei Mal den dritten Platz und zwei Mal den zweiten Platz belegen. Unsere Konkurrenz bestand auch immer wieder aus großen Unternehmen und internationalen Konzernen und wir sind stolz, dass wir uns gegen diese durchsetzen konnten", erklärt Oliver Fronk, Senior Consultant bei der PRIOR1 GmbH. Zusätzlich wurde das Unternehmen für den Reader´s Choice Award in der Kategorie RZ-Planer & Auditoren sowie in der Kategorie Mikro Datacenter nominiert. Für beide Kategorien kann unter folgendem Link abgestimmt werden: <a href="www.DataCenter-Insider.de/award"> www.DataCenter-Insider.de/award</a>



Bildinformation: PRIOR1 belegt den zweiten Platz beim Deutschen Rechenzentrumspreis.