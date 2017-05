Romantische Abende zu zweit, Zeit mit Freunden oder Ferien mit der Familie: Amari Havodda Maldives erfüllt Fernwehträume

(fair-NEWS)

Bangkok/Frankfurt am Main, 3. Mai 2017: Versteckt im nahezu unberührten Gaafu Dhaalu Atoll, ist das Amari Havodda Maldives der ideale Ort für alle, die vom Urlaub in einem tropischen Paradies träumen. Die offene Gestaltung der Räumlichkeiten und die Ausstattung in frischen Farben, deren Weiß- und Blautöne an die natürliche Umgebung erinnern, laden ein zu geselligen Stunden – ob zu zweit, unter Freunden oder mit der Familie. Die Privatinsel hält für jeden Urlaubstyp die richtigen Annehmlichkeiten und Aktivitäten bereit, um die Auszeit auf den Malediven in vollen Zügen zu genießen.Paare: Ein Höchstmaß an Privatsphäre in der ÜberwasservillaDie Überwasservillen im Amari Havodda Maldives wurden für romantische Stunden konzipiert und erfreuen sich bei Paaren großer Beliebtheit. Jede Villa verfügt über eine private Terrasse mit Sonnenliegen, die Stufen führen direkt hinunter ins kristallklare Wasser des Indischen Ozeans. Das Highlight: die eigene Hängematte, perfekt zum Sonnenbaden oder zum gemeinsamen Genießen des Sonnenuntergangs und des Sternenhimmels bei einem Glas Champagner. Romantische Zweisamkeit zum sanften Klang der Wellen verspricht ebenso die Freiluft-Badewanne. Für besondere Momente ist das Resort-Team behilflich, etwa um ein privates Dinner an einem abgelegenen Teil des Strandes zu organisieren.Zur Verjüngungskur in den Breeze SpaUm sich gemeinsam mit den besten Freunden zu erholen gibt es nichts Besseres, als am weißen Puderzuckerstrand in der Sonne zu liegen und über das Leben zu philosophieren. Außerdem darf ein Besuch im Spa nicht fehlen: Der Breeze Spa des Amari Havodda Maldives verspricht Entspannung von Kopf bis Fuß mit besten Nährstoffen aus dem Ozean. Empfehlenswert: Das Maldives Ocean Touch-Package, das Signature Treatment des Amari Havodda Maldives, kombiniert Ayurveda-Techniken mit moderner Meereswissenschaft und setzt sich aus einer Ganzkörperpackung sowie einer Ganzkörper- und einer Gesichtsmassage zusammen. Insbesondere nach intensivem Sonnenbaden wird die Haut regeneriert und zum Strahlen gebracht.High-Speed-Wassersport für AbenteurerIm Amari Havodda Maldives wird das Inselerlebnis mit einer Vielzahl an Abenteuern im und auf dem Wasser ergänzt. Für Adrenalinjunkies stehen spannende Aktivitäten wie Wasserski, Windsurfen oder ein Jetski-Ausflug zu einer einsamen Lagune auf dem Programm. Hinzu kommen Tauchkurse und -ausflüge, bei denen Resortgäste eins mit der bunten Unterwasserwelt des Gaafu Dhaalu Atolls werden.Unendlicher Familienspaß inmitten üppiger TropenvegetationFamilien sind im Amari Havodda Maldives mehr als willkommen. Die unberührte Natur der Insel verwandelt sich schnell in einen wahren Kinderspielplatz – ob bei gemeinsamen Ballspielen oder Sandburgenbau am Strand. Zu den familienfreundlichen Aktivitäten zählen Ausflüge mit dem Dhoni, einem traditionellen maledivischen Segelboot, sowie Schnorcheln am lebendigen Hausriff. Die Strandvillen eignen sich ideal für Familien mit kleinen Kindern: Während die Eltern auf der Terrasse entspannen, spielen die Kids im Sand direkt vor der Villa. Wann immer die Eltern ein wenig Zeit für sich in Anspruch nehmen wollen, steht den Kleinen der Kids Club zur Verfügung. Ebenso kann ein Babysitter-Service auf Anfrage gegen Gebühr in Anspruch genommen werden.Das Havodda Bliss Package at Amari Havodda Maldives ist buchbar ab 660 US-Dollar (rund 605 Euro, Steuern und Servicegebühren exklusive) pro Nacht in einer Beach Garden Pool Villa bei einem Mindestaufenthalt von fünf Nächten. Inkludiert sind Vollpension in der Amaya Food Gallery, eine geführte Schnorcheltour am Hausriff und ein Gutschein von 920 US-Dollar (rund 844 Euro), der für die Anreise per Inlandsflug und Schnellboot für zwei Erwachsene eingelöst werden kann.



