Mal die Perspektive wechseln. Aktion CHEF für 1 TAG startet

(fair-NEWS)

Die aktuelle Staffel der Aktion CHEF für 1 TAG© ist soeben gestartet. Sie bietet Schülern in diesem Jahr die Chance, ihre Chefqualitäten zu erproben - und einen Tag lang in die Rolle einer Top-Führungskraft zu schlüpfen. Die Anmeldung zur Teilnahme ist ab sofort möglich.Die Aktion ist für beide Seiten interessant: Schüler erleben, was es bedeutet, Top-Manager zu sein, und Top-Manager sehen ihre Themen mit den Augen der Oberstufenschüler. Susanne Theisen-Canibol, langjährige Projektleiterin von CHEF für 1 TAG©, stellt fest: "Beide Seiten ziehen großen Gewinn aus dem Rollenwechsel, wenn die Schüler ernsthaft eingebunden werden." Und das werden sie.Bundesweit nehmen Klassen und Kurse der Sekundarstufe II teil. Die Schüler durchlaufen einen anspruchsvollen Wettbewerb mit Bewerbungen, Online-Tests, Gesprächen mit CEOs und Vorständen, außerdem ein Casting-Wochenende mit einem Junior-Management-Audit. Sie bekommen Infos zu Berufswahl und Karriere, Ausbildung und Studium. Zusammen mit Profis erarbeiten sie wirtschaftliche und unternehmerische Themen aus der Praxis für die Praxis.Optimistischer Blick in die ZukunftKlaus Hansen von der Unternehmensberatung Odgers Berndtson führt das Casting zusammen mit seinem Team seit vielen Jahren durch. "Man lernt hier Persönlichkeiten kennen, die trotz ihres jugendlichen Alters schon ein Potenzial aufzeigen, gerade auch an Persönlichkeit, das sucht seinesgleichen. Da wird einem nicht angst und bange, was die Zukunft unseres Landes anbelangt", so Hansen.Neues über sich selbst erfahrenDas Casting nominiert fünf Sieger. Sie nehmen später in fünf Chefsesseln Platz. Dabei zeigt sich: Die Arbeit der CEOs und Vorstände ist hochspannend - und fordernd. Auch für die Schülerchefs, denn sie werden in alle Aufgaben der Chefs einbezogen und zu einem aktiven Austausch eingeladen."Mit der Aktion erfahren die Schüler viel über sich selbst, über ihre Fähigkeiten, ihre Talente. Und häufig sind die Sieger ganz erstaunt, dass sie über besondere Führungsqualitäten verfügen. Das war ihnen vorher nicht oder nicht in dem Ausmaß klar", berichtet Theisen-Canibol.MitwirkendeIn der aktuellen Staffel stellen ihre Chefsessel zur Verfügung: Norwin Graf Leutrum von Ertingen, Vorstandsmitglied der Baden-Württembergischen Bank; Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes; Professor Klaus-Dieter Scheurle, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFS Deutsche Flugsicherung; Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DAK Gesundheit; Dr. Wilfried Vyslozil, Vorstandsvorsitzender der SOS Kinderdörfer weltweit. Die Schüleraktion CHEF für 1 TAG© wird unterstützt von Focus Money, dem Focus Magazin Verlag, Odgers Berndtson, der Stiftung Lesen und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU).Schulen bzw. Kurse können sich bis zum 31. Mai 2017 zur Teilnahme anmelden: www.focus.de/chef Weitere Infos auch unter: www.chef1tag.de



Bildinformation: Perspektiv-Wechsel: Mit CHEF für 1 TAG werden aus Schülern Chefs. (Bildquelle: contrastwerkstatt - Fotolia / CHEF für 1 TAG)