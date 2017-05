Auch 2017 ein Selbstverteidigungslehrgang der Superlative

(fair-NEWS)

Dazu lädt Josef Fichtner jährlich Profis und Spezialisten aus verschiedenen Kampfkünsten zum Seminar nach Miesbach.Für viele Kampfsportler ist dieser Termin ein fester Bestandteil ihrer Terminplanung im laufenden Jahr.Auch 2017 ist es Josef Fichtner gelungen Top Referenten für den Lehrgang zu gewinnen.Ein muss für jeden Ambitionierten SportlerDie Referenten:Josef Fichtner: 5. Dan Taekwondo, 4 Dan Jiu-Jitsu, Kampfsport seit 45 Jahren, Inhaber von 5 Taekwondo Schulen, Kampfkunstausbilder für Schulen, Vereine, Dan-Träger, Sicherheitsfirmen und Prüfer des Kukkiwon.Michael Grüner: TSD – Jeet Kune Do Concepts. Stock und Selbstverteidigungsspezialist, Fight-Action Choreograph für Film und Fernsehen ( Fahndung, Galileo, Soko Stuttart, Akte 2017 )Zu seinen Klienten zählen neben Privatpersonen, Kampfsportlehrer, Sicherheitskräfte (Polizei, Security, Bodyguards) auch Schauspieler und Stunt-Leute sowie Beamte von speziellen Polizei- und Militäreinheiten aus dem In- und Ausland, die an seinem “Specialized Intensive Trainings teilnehmen.Nuno Damaso: 6. Dan Taekwondo, WTF-Referee, 3. Platz Weltmeisterschaft1987, 1988 Vizeuropameister Taekwondo, 8 x Schweizer Meister Wettkampf.Für mich wohl einer der besten Taekwondo Meister der Welt. Ein herausragender Lehrer, Sportler und Kampfsportprofi, sowie guter Freund.



Bildinformation: Michael Grüner beim Filmdreh