(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Seit März 2017 verstärkt Dennis Meier das deutsche Team von Kodak Alaris Information Management in der neu geschaffenen Position des Business Development Manager. Zu seinen Aufgaben gehören die Entwicklung kreativer Vertriebsstrategien, Ausbau der lösungsorientierten Vertriebsansätze und die Gewinnung und Pflege neuer Geschäftspartner.Mit Dennis Meier konnte Kodak Alaris einen Experten im Bereich Post- und Dokumentenmanagement für sich gewinnen. Seine mehr als 10-jährige Branchenerfahrung erwarb er zunächst bei Triumph Adler als Document Consultant und anschließend als Major Account Manager Region Nord bei Pitney Bowes. Er ist mit allen Facetten der Digitalisierung bestens vertraut und kennt die Herausforderungen der Geschäftspartner und Endkunden gleichermaßen.„Eine neue geschaffene Position ist immer spannend. Ich schätze die Gestaltungsspielräume, die Platz für kreative Ideen und neue Wege zulassen. Mir ist bewusst, dass wir uns in einem hart umkämpften Markt befinden, aber Kodak Alaris punktet durch sein breites, durchdachtes Scanner-Portfolio und smarten Erfassungslösungen. Es geht nicht darum Scanner zu verkaufen, sondern wie wir Unternehmen unterstützen können, ihre Herausforderungen zu meistern. Genau diesen Ansatz beschreibt auch das neue <a href="https://www.kodakalaris.com/de-de/b2b/ecosystem?utm_source=byline&utm_medium=web&utm_campaign=pr">Alaris IN2 Ecosystem</a>", so Dennis Meier.



Bildinformation: ?Dennis Meier wird Business Development Manager bei Kodak Alaris