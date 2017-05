GRAND OPENING BoConcept am Gänsemarkt, Samstag, 06.05.2017, 10 bis 18 Uhr

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Die Eröffnung des neuen BoConcept-Stores am Gänsemarkt 33 in Hamburgs City wird mit vielen Überraschungen und Vergünstigungen gefeiertZum GRAND OPENING des neuen BoConcept-Stores am Gänsemarkt 33 wird es in der Woche vom 5. bis 13. Mai einmalig einen 10% Nachlass auf die gesamte Kollektion von BoConcept geben.Zusätzlich ist für Samstag, 6.5.2017 ein großes Fest geplant, an dem es zahlreiche Vorteile und auch Geschenke für alle Besucher geben wird. So verschenkt BoConcept an jeden Gast einen eigens entworfenen und hochwertigen KeyRefinder – einen Schlüsselanhänger mit großartiger Funktion. Auch BoConcept-Regenschirme, Sekt und natürlich der aktuelle Katalog werden gereicht. Das gilt ausschließlich für den 06.05. zwischen 10 und 18 Uhr.Als Special-Guest wird die SCHÖNER WOHNEN Chefredakteurin, Bettina Billerbeck, am Nachmittag anwesend sind und Fachfragen mit allen den Gästen über Wohnen und Einrichten beantworten.Im „Nicol-Hof“ am Gänsemarkt 33 wird mit der Eröffnung nun auch die hochwertige Möbel-Kollektion von BoConcept mitten in Hamburgs Innenstadt für die Bereiche Wohnen, Essen, Schlafen und Arbeiten zu finden sein. Hinter der historischen Fassade befindet sich ein charmantes Staffelgeschoss über 3 Ebenen, in dem das ‚BEST of BoConcept‘ präsentiert wird. Der Innenstadt-Store ist gleichzeitig das Schaufenster des größten Stores Deutschland: BoConcept am Fischmarkt. Das Büro- und Geschäftshaus „Nicol-Hof“ befindet sich an der Westseite des Gänsemarktes. Es wurde im Jahr 1905 errichtet und steht unter Denkmalschutz.„Mein Herz hängt an Hamburg. Die Entscheidung, dass der größte Store Deutschlands, BoConcept am Fischmarkt, nun einen kleinen Bruder im Herzen der City bekommt, fiel so natürlich besonders leicht. Seit über 15 Jahren bin ich als Unternehmer Teil des BoConcept-Franchise-Konzepts und habe bei der Expansion meines 3. Stores ein Super-Gefühl! – Das wird spitze!“, so Ole Valsgaard, der BoConcept in Hamburg am Fischmarkt in all den vergangenen Jahren zu einer namhaften Adresse für dänisches Einrichtungs-Design entwickelt hat.Die Weltmarke BoConcept steht seit über 60 Jahren für erstklassiges dänisches Möbeldesign. Der von urbanen Einflüssen geprägte Stil ist zeitlos und international, er prägt seit Jahrzehnten die Einrichtungstrends der Zeit. Vor allem die eigens entworfenen Designmöbel in hoher Qualität und mit viel Funktionalität ausgestattet und die individuellen Kombinationsmöglichkeiten haben den einzigartigen Designstil von BoConcept weltweit bekannt gemacht.Im Gegensatz zum deutschen Möbelhandel arbeitet das dänische Möbelunternehmen mit einer klaren Preistransparenz. Keine hochgejubelten Preise um optisch satte Rabatte zu geben, sondern eine für den Endkunden nachvollziehbare Preispolitik. Werden Rabatte – wie jetzt vom 5. bis zum 13. Mai gegeben, dann sind es ‚ehrliche‘ Nachlässe.Kontakt:BoConcept am GänsemarktValsgaard Möbeldesign Hamburg II GmbHGänsemarkt 3320354 HamburgTel. :+49 403 808 760www.boconcept.deBlog: <a href="www.boconcept-experience.de/hamburg">www.boconcept-experience.de/hamburg</a><a href="www.mynewsdesk.com/de/fmpreuss/pressreleases/grand-opening-boconcept-am-gaensemarkt-samstag-06-punkt-05-punkt-2017-10-bis-18-uhr-1947145">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/fmpreuss">Frank-Michael Preuss - Redaktionsbüro für Bild und Text</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/15tbf1" title="http://shortpr.com/15tbf1">http://shortpr.com/15tbf1</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/kultur/grand-opening-boconcept-am-gaensemarkt-samstag-06-05-2017-10-bis-18-uhr-89652" title="www.themenportal.de/kultur/grand-opening-boconcept-am-gaensemarkt-samstag-06-05-2017-10-bis-18-uhr-89652">www.themenportal.de/kultur/grand-opening-boconcept-am-gaensemarkt-samstag-06-05-2017-10-bis-18-uhr-89652</a>



Bildinformation: GRAND OPENING BoConcept am Gänsemarkt, Samstag, 06.05.2017, 10 bis 18 Uhr