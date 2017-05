Startup entwickelt App-gesteuerte Tasche zum kabellosen Laden von Smartphones

(fair-NEWS)

Heidelberg. Das Startup-Unternehmen DoJa, hat gerade eine zum Patent angemeldete Tasche vorgestellt mit welcher Smartphones kabellos geladen werden können.Dabei ist der Ladevorgang mithilfe einer zugehörigen App personalisierbar und es ist erstmalig möglich, den Smartphone-Akku in seinem „Wohlfühlbereich“ zwischen 30- und 70% zu halten.Die beiden Gründer, Jan Scholl und Dominik Göbel, beide Studenten des Wirtschaftsingenieurwesens, kamen während eines Projekts an der Hochschule auf die Idee der ladenden Tasche. Immer wieder konnten Sie in den Vorlesungen beobachten, wie sich die Sitzplatzverteilung Ihrer Kommilitonen an den vorhandenen Steckdosen orientiert hat.Nach langer Entwicklungszeit wird die auf den Namen DoJa Bag hörende, ladende Smartphone-Tasche ab dem 15.Mai im eigenen Online Shop des Unternehmens unter: https://www.go-doja.de erhältlich sein.