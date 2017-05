Dakine Shop stellt Online-Produktberater für Rucksäcke und Koffer vor

(fair-NEWS)

Um seine Kunden hinsichtlich bei der Kaufentscheidung zu unterstützen, bietet der Dakine Shop ab sofort einen Online- Produktberater für Schulranzen, Unirucksäcke, Reisetrolleys und Bike Zubehör an.München, 03.05.2017 – Der deutsche Dakine Shop ist der offizielle und größte Online Shop der Marke Dakine weltweit. Das Sortiment des Freizeit- und Sportausrüsters umfasst aktuell mehr als 11.800 Dakine Artikel. Um seine Kunden angesichts der großen Auswahl bei der Kaufentscheidung zu unterstützen, bietet Dakine Shop ab sofort als besonderen Service einen Online Produktberater an.Der Dakine Shop Produktberater begleitet den Kunden Schritt für Schritt beim Online-Kauf. Jedes Dakine-Produkt verfügt gemäß seines Verwendungszwecks über unterschiedliche Ausstattungen und Designelemente. Anhand gezielter Fragen kann der Kunde auswählen, welche Features und Funktionen der Dakine Rucksäcke, Koffer und Trolleys für ihn besonders praktisch und essentiell sind.Im Universitäts- bzw. Schulrucksack Produktberater wählt der Kunde die Rucksack-Größe anhand von Verwendungszweck, Alter und Geschlecht aus. Zudem gibt er an, welche Rucksack Farbe er bevorzugt, ob sein Dakine Tornister über spezielle Detailfächer und Trennwände verfügen soll, und welche Größe das Laptopfach besitzen muss.Freizeitsportler und Mountainbiker können im Bike Rucksack Berater zwischen einem abfahrtsorientierten Downhill Fahrradrucksack und einem sportlichen Freizeitrucksack von Dakine wählen. Auch hier begleitet der Online Berater den interessierten Kunden durch diverse Ausstattungsmerkmale, die ihn schlussendlich zu dem Produkt führen, das genau seinen Vorstellungen entspricht.Der Dakine Shop Produktfinder für Reisekoffer und Trolleys führt den Kunden in sechs einfachen Schritten zum geeigneten Reisegepäck-Stück. Abgefragt werden die Dauer der Reise, ob es sich um eine Urlaubs- oder Geschäftsreise bzw. um Handgepäck handelt und ob der Kunde die Koffer für einen Kurz- oder Langstreckenflug packt. Selbstverständlich werden auch Präferenzen hinsichtlich der Koffer Farbe und der Auswahl von Komfort- und Ausstattungsmerkmalen wie Rollen und Fächeraufteilung berücksichtigt.Anhand der eingegebenen Information konfiguriert der Dakine Shop Produktberater die Größe und die Ausstattungsmerkmale des passenden Dakine Produkts. Nach nur wenigen Klicks werden dem Kunden eine vorselektierte Auswahl an Rucksäcken und Koffern aus dem Dakine Sortiment präsentiert, die er sich anschließend online ansehen kann. Das breite Dakine Produktsortiment wird hinsichtlich der individuellen Wünsche vorab eingegrenzt, was dem Kunden die Suche und Kaufentscheidung im Dakine Shop spürbar erleichtern kann.Mehr Information zum neuen Dakine Shop Produkt Berater auch unter:



Bildinformation: Dakine Shop GmbH