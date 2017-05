Verkauf von Baja Bikes Fahrradtouren über Booking.com

(fair-NEWS)

Das führende Buchungsportal für Unterkünfte Booking.com und der weltweit größte Anbieter von Fahrradtouren Baja Bikes beginnen im Rahmen eines neuen Dienstes von Booking.com eine Zusammenarbeit. Durch das Angebot Booking.com Experiences können Kunden in ihrem gewünschten Reiseziel eine Fahrradtour buchen oder ein Fahrrad mieten und so die Stadt mit Baja Bikes Fahrradtouren auf eine aufregende Art und Weise erkunden. Die Buchung der Touren über Booking.com Experiences ist bereits möglich.Booking.com Experiences und Baja Bikes Fahrradtouren: Ein Mehrwert für die KundenMit dem neuen Feature Booking.com Experiences betritt das Buchungsportal den Markt für Ausflüge und Aktivitäten vor Ort. In Top-Destinationen wie Barcelona, Rom und Paris bietet Booking.com den Kunden bereits eine vielfältige Auswahl, darunter auch Baja Bikes Fahrradtouren. Kunden können die vielseitigen Stadtführungen über einen QR-Code ganz einfach reservieren und so die Stadt auf eine einzigartige Weise mit einem einheimischen Guide entdecken.Eine vielversprechende Zusammenarbeit für globales WachstumDer Schritt zur Zusammenarbeit mit Booking.com passt ideal in die Strategie von Baja Bikes. Fahrradtouren bietet das Unternehmen bereits seit 2005 an. Die neugewonnene Kollaboration soll die Entwicklung des Unternehmens, welches in Barcelona gegründet wurde, und das Wachstum nachhaltig stärken.„Der ‚Dschungel‘ der Online-Buchungsportale ist ein stetig wachsender und es gilt gegen die Mitstreiter herauszustechen. Baja Bikes ist weltweit der einzige Spezialist für Fahrradtouren und Fahrradverleih, der seine Guides kennt und weiß, welche Farbe die Fahrräder in welcher Stadt haben. Qualität ist etwas, was man selbst in die Hand nehmen muss und sie nicht dem Zufall des Marktes überlassen darf“, so die beiden Gründer von Baja Bikes. „Nicht umsonst kehren unsere Kunden nun seit mehr als 10 Jahren immer wieder zu uns zurück. Mit einer Auswahl von mittlerweile über 70 Destinationen weltweit, bieten wir in den beliebtesten Zielen Fahrradtouren an. Gleichzeitig ist uns auch bewusst, dass unser stetiges Wachstum mit viel Verantwortung überein geht und wir auf globale Einflüsse reagieren müssen. Wir sind glücklich über die Zusammenarbeit mit Booking.com“, erklärt Eric Castien, der Gründer von Baja Bikes.



Bildinformation: Fahrradtouren in Barcelona