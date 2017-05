Microsoft Cloud Solution Provider – hamcos ist Direktpartner

(fair-NEWS) Der Siegeszug von Cloud Computing in IT-Abteilungen geht rasant weiter und immer mehr Unternehmen benötigen die Bereitstellung ihrer IT-Lösungen und Anwendungen in der Cloud. Um Ihren Anforderungen als Kunden stets gerecht zu werden, passen wir uns als Ihr IT-Partner diesem Wandel an. Deshalb hat sich hamcos für eine Partnerschaft mit Microsoft im neu entwickelten Microsoft Partnerprogramm entschieden und wurde nun als offizieller Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) Direktpartner ausgezeichnet. Damit ist hamcos Ihr optimaler Anbieter, wenn es um Cloud-Lösungen geht.



Microsoft legt bei seinen Cloud-Lösungen nicht nur hohen Wert auf Flexibilität und Produktivität, sondern auch auf möglichst hohe Datensicherheit.



In dem neuen Service Modell Cloud Solution Provider wählt Microsoft IT-Dienstleister aus, die die Microsoft-Cloud-Lösungen offiziell anbieten und für ihre Kunden verwalten dürfen. Die Auszeichnung als CSP 1-Tier oder Direktpartner wurde nun auch der hamcos IT Service GmbH zuteil.



Microsoft Cloud Lösungen für Ihr Unternehmen



Office 365

OneDrive for Business

Skype for Business

Exchange Online

Enterprise Mobility + Security

Windows as a Service

Azure



Als Cloud Solution Provider Direktpartner wird hamcos zum direkten Ansprechpartner für Unternehmen, die Microsoft Cloud Lösungen einsetzen möchten. Dies bedeutet, dass hamcos das Microsoft Cloud Angebot mit der bestehenden IT-Umgebung beim Kunden individuell kombiniert und einen schnellen und einfachen Kundensupport bietet. Die ausgebildeten und zertifizierten hamcos Mitarbeiter stehen ihren Kunden direkt zur Verfügung und auch die Abrechnung erfolgt direkt zwischen hamcos und dem Kunden.



Um diese Auszeichnung von Microsoft zu erhalten muss der IT Dienstleister im Bereich der Cloud Technologie sowie im Kundensupport sehr gut aufgestellt und die hohen Anforderungen von Microsoft erfüllen.

Sie wünschen eine Beratung?



Als CSP Direktpartner beraten wir Sie gerne zum Thema Cloud Computing – produktiv, flexibel und sicher! Kommen Sie einfach auf uns zu - über das Kontaktformular erreichen Sie unser Vertriebs-Team.