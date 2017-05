Danke, Mama!

(fair-NEWS)

3. Mai 2017 – Die Zeit für pfiffige Geschenkideen wird knapp: Am 14. Mai ist Muttertag! Laut OpenTable, dem weltweit führenden Online-Reservierungsservice für Restaurants, planen rund 12 Prozent aller Deutschen, ihre Mutter an diesem besonderen Tag in ein Restaurant auszuführen. Die Alternative: Das spontane, selbst kreierte Überraschungsmenü?Wenn die liebe Mama an ihrem Ehrentag nicht selbst in der Küche werkeln soll, liegt die Überraschung mit einer selbst gezauberten Köstlichkeit nahe. Aber: Auch wenn der Gedanke zählt – das Essen zählt mindestens genau so sehr. Wenn es mit den eigenen Kochkünsten nicht weit her ist, kann ein leckeres Essen in gemütlicher Restaurant-Atmosphäre manchmal für mehr Freude sorgen. Das zeigen auch die kleinen Küchenakrobaten in diesem Video: https://youtu.be/mofpFzCBYRE Am liebsten gegessen wird am Muttertag übrigens deutsches Essen – es darf beim Restaurantbesuch dann also trotzdem wie selbst gekocht schmecken. Außerdem lassen sich die Deutschen diesen besonderen Anlass gerne etwas kosten: In der Regel werden zur Feier der Mutter durchschnittlich zwischen 21 und 30 Euro pro Person ausgegeben. Wer sich mit dem Familienausflug ins Restaurant bedanken möchte, sollte allerdings nicht zu lange mit der Reservierung warten: Am Muttertag sind Restaurants 34 Prozent mehr ausgelastet als an anderen Sonntagen – und die Tische werden gerne schon 11 Tage im Voraus reserviert.Ob im Voraus geplant oder kurzentschlossen – OpenTable bietet vielseitige Restaurantideen für ein leckeres und besonderes „Dankeschön“.