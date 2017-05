2schneidig live in Frankreich: Konzertwochenende in Nizza

(fair-NEWS)

Zum Start in den Mai ist Martin Rietsch alias Sänger und Rapper 2schneidig wieder international on Tour. In Nizza wird 2schneidig am kommenden Wochenende mehrere Live-Shows geben. Nachdem er aktuell mehrfach in Rom internationales Publikum begeisterte, ist 2schneidig in dieser Woche erstmalig in der französischen Hafenstadt an der Côte d’Azur on Stage.Mit mitreißenden Beats und eingängigen Melodien verpackt 2schneidig seine tiefsinnigen und emotionalen Botschaften in einen überzeugenden Mix aus Rap, Soul, Funk, Pop, R’nB und HipHop. Er tourte bereits in Thailand, auf den Philippinen, in Burundi, Südafrika, Mosambik und Brasilien, trat im Berliner Olympiastadion, der Stuttgarter Porschearena, der Dresdener Eisarena und der Frankfurter Jahrhunderthalle auf. In Europa war er wiederholt zu Gast in osteuropäischen Ländern wie Ungarn oder der Slowakei. 2schneidig besticht durch authentische und tiefsinnige Songtexte in Deutsch und Englisch sowie herausragende Live-Qualitäten, die er bisher mit über 1.500 Auftritten auf vier Kontinenten präsentieren konnte.Abseits der Bühne zeigt der sympathische Musiker mit nigerianischen Wurzeln seit Jahren ein großes Herz für soziale Projekte und engagiert sich vielfältig für Kinder und Jugendliche. Für Integrations- und Präventionsprojekte an Schulen reist er seit Beginn seiner musikalischen Karriere durch die gesamte Bundesrepublik. So gestaltet er beispielsweise Workshops und Projekttage rund um Themen wie Sucht-, Alkohol- und Drogenprävention, Gewaltprävention, Rassismus, Mobbing, Integration und HipHop. Rückmeldungen von Lehrern, Schülern und Schulsozialarbeitern bestätigen seit Jahren, dass Projekte mit 2schneidig nicht nur mit sehr viel Spaß verbunden sind, sondern vor allem durch ihre Emotionalität, 2schneidigs gelungene Ansprache der jungen Lebenswelten und seine unmittelbare Authentizität nachhaltigen Eindruck bei den Kindern und Jugendlichen hinterlassen.Martin Rietsch alias 2schneidig ist mehrfach preisgekrönt, u.a. mit dem Fair Play Preis des Deutschen Sports in der Sonderkategorie Integration vom Bundesinnenministerium, dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Verband Deutscher Sportjournalisten, überreicht von Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière und weiteren namhaften Repräsentanten aus Politik und Sport.



Bildinformation: Showtime in Nizza: Martin Rietsch aka 2schneidig