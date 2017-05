Gesellschafter der Fonds Finanz übernehmen IT-Dienstleister softfair GmbH

(fair-NEWS) Norbert Porazik und Markus Kiener gründen Finanzsoft GmbH, die 100 % der Anteile der softfair GmbH in Hamburg übernimmt. // Strategische Übernahme schafft zweites Standbein mit dem Ziel, den Ausbau der Digitalisierung des Versicherungsvertriebs voranzutreiben. // Gemeinsames Wachstum durch Prozessautomatisierung des Versicherungsvertriebs // softfair GmbH bleibt als eigenständiges Unternehmen bestehen. // Matthias Brauch als Geschäftsführer der softfair GmbH bestellt.



Die beiden Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Norbert Porazik und Markus Kiener, grün-den mit der Finanzsoft GmbH ein weiteres Unternehmen, das zum 28. April 2017 alle Anteile der softfair GmbH übernommen hat. Damit ist die Finanzsoft mit Sitz in München alleiniger Gesellschafter von softfair. Mit der strategischen Übernahme wird das Portfolio im Markt der Finanzdienstleitungen in Deutschland ausgebaut und um ein zweites Standbein neben dem Poolgeschäft ergänzt. softfair bleibt als eigenständiges Unternehmen mit Sitz in Hamburg und mit eigener Marke bestehen.



„Der Trend zur Digitalisierung im Versicherungsvertrieb wird sich in den kommenden Jahren ungebremst fortsetzen. Vor diesem Hintergrund konnten wir uns die Möglichkeit, softfair zu übernehmen, nicht entgehen lassen. Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren sehr eng mit softfair zusammen und haben gemeinsam mit anderen Marktteilnehmern viel für die unabhängige Maklerschaft getan. Diesen kooperativen Weg werden Markus Kiener und ich fortsetzen. Nicht nur deshalb haben wir großes Interesse daran, dass softfair als eigenständiges Unternehmen mit allen bestehenden Kunden weiter erfolgreich zusammenarbeiten wird“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. „softfair verfügt über eine große Expertise und jahrelange Erfahrung bei der Entwicklung von IT-Lösungen für den Versicherungsvertrieb. Indem wir die Stärken beider Unternehmen – von softfair und der Fonds Finanz − gemeinsam weiterentwickeln, werden wir die Digitalisierung und die Prozessautomatisierung des Versicherungsvertriebs einen entscheidenden Schritt vorantreiben.“



„Altersgründe und ein fehlender Nachfolger aus meiner Familie haben mich dazu bewegt, softfair zu verkaufen. Das Unternehmen braucht einen starken Partner an seiner Seite, der gemeinsam mit softfair den Weg der Digitalisierung und der Optimierung komplexer Prozesse erfolgreich beschreiten wird. Die Finanz- und Versicherungsbranche benötigt diese Weiterentwicklung dringend, um im harten Wettbewerb weiterhin bestehen zu können. Darüber hinaus sichern diese strategisch erforderlichen Maßnahmen die Arbeitsplätze bei softfair und das weiterhin erfolgreiche Bestehen des Unternehmens“, so Hartmut Hanst, Gründer und ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter von softfair.



Matthias Brauch, Mitglied der Geschäftsleitung der Fonds Finanz, wurde mit Wirkung zum 28. April 2017 zum alleinigen Geschäftsführer der softfair GmbH bestellt. Er wird nach einer kurzen Übergangsphase voraussichtlich Mitte des Jahres aus der Geschäftsleitung der Fonds Finanz ausscheiden. Die bisherigen Geschäftsführer von softfair, Christoph Dittrich, Alexander Lipp und Tino Paegelow, werden das Unternehmen als Mitglieder der Geschäftsleitung gemeinsam mit Matthias Brauch steuern. Hartmut Hanst hat sich als Gesellschafter und Geschäftsführer aus dem Unternehmen zurückgezogen, wird aber in beratender Funktion die Weiterentwicklung von softfair begleiten.



Die softfair GmbH wurde 1988 in Hamburg von Hartmut Hanst gegründet und ist einer der führenden Anbieter für IT-Lösungen in der Assekuranz. Das Unternehmen hat zwei Tochtergesellschaften: softfair analyse untersucht und bewertet Versicherungsgesellschaften und -tarife. softfair backoffice ist spezialisiert auf Bestandsverwaltungs- und Abrechnungssysteme. Knapp 100 Mitarbeiter sind an den Standorten Hamburg, Köln und Maisach bei München tätig.