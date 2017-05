Zentraler Treffpunkt der Naturheilkunde: 27. Deutscher Heilpraktikertag in Karlsruhe

(fair-NEWS)

Am 10. und 11. Juni 2017 findet in Karlsruhe der 27. Deutsche Heilpraktikertag im Karlsruher Messe und Kongress GmbH (KMK) Stadthalle, Festplatz 9, 76137 Karlsruhe statt. Dieser Fachkongress des Dachverbandes Deutscher Heilpraktikerverbände e.V. (DDH) wird von den fünf großen Heilpraktikerverbänden in Deutschland, die bei standes- und berufspolitischen Themen eng zusammenarbeiten, gemeinsam veranstaltet.Im Mittelpunkt des Kongresses, zu dem wieder rund 1.500 praktizierende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker aus dem gesamten Bundesgebiet als Teilnehmer erwartet werden, steht ein <a href="http://bit.ly/2pF1Zfr">umfangreiches Fortbildungs- und Vortragsprogramm</a>. In 40 Fachvorträgen und 8 Workshops werden die unterschiedlichsten Themenbereiche naturheilkundlicher und heilpraktischer Therapien und Behandlungen vorgestellt. Als unterhaltsamen Beginn des Kongresses präsentiert der Arzt und Kabarettist Luder Wohlenberg sein Medizinisches Kabarett unter dem Titel "Wird schon wieder" (www.luederwohlenberg.de).In den Pausen des umfangreichen Vortragsprogramms haben die Teilnehmer zudem die Möglichkeit, sich bei 250 Ausstellern biologisch-pharmazeutischer und medizinisch-technischer Unternehmen sowie bei Anbietern naturheilkundlicher Produkte und Dienstleistungen im direkten Kontakt zu informieren. Die Teilnahme an allen Fachveranstaltungen und der umfangreichen Fachausstellung kostet EUR 30,00 (Sa. und So.) oder EUR 10,00 (nur So.) pro Person. Teilnahmeberechtigt sind alle Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, alle Berufsanwärter sowie interessierte Ärzte und Studenten.Kongresszeiten:Einlass: Samstag und Sonntag 08:00 UhrEröffnung: Samstag 09:00 Uhr im Hans-Thoma-Saal im UntergeschossAusstellung am Samstag: 08:00 Uhr-18:00 UhrAusstellung am Sonntag: 08:00 Uhr-13:00 UhrDer Deutsche Heilpraktikertag dient den Heilpraktikerverbänden traditionell auch für gemeinsame Treffen zu berufspolitischen Beratungen. So findet während des Kongresses die Sitzung des Dachverbandes Deutscher Heilpraktikerverbände e.V. (DDH) zu aktuellen berufspolitischen Fragen statt; auch die einzelnen DDH-Mitgliedsverbände nutzen den Kongress für interne Versammlungen mit ihren Funktionsträgern.Über den DDH - Dachverband Deutscher HeilpraktikerverbändeDer Dachverband Deutscher Heilpraktikerverbände vertritt über die in ihm zusammengeschlossenen Berufsverbände (Fachverband Deutscher Heilpraktiker - FDH, Freie Heilpraktiker - FH, Freier Verband Deutscher Heilpraktiker - FVDH, Union Deutscher Heilpraktiker - UDH, Verband Deutscher Heilpraktiker - VDH) die Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker in Deutschland, kümmert sich um die Vertretung bei den gesetzgebenden Einrichtungen des Bundes und der Europäischen Union, ist Träger der Arzneimittelkommission der deutschen Heilpraktiker und der Gebühren- und Gutachterkommission.Weitere Informationen über den DDH und zum Kongressprogramm unter www.ddh-online.deKontakt:DDH - Deutscher Heilpraktikertag Karlsruhe 2017 GbR - OrganisationErnst-Grote.Str. 1330916 IsernhagenTelefon: 0511 / 616980Fax: 0511 / 6169820E-Mail: karlsruhe2017@ddh-online.deInternet: www.ddh-online.de



Bildinformation: Dachverband Deutscher Heilpraktiker