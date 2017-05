Support für Office 2007 endet – Zeit zum Wechseln!

Pressemitteilung von hamcos IT Service GmbH

(fair-NEWS) Sie haben noch Office 2007 im Einsatz? Dann sollten Sie jetzt über ein Upgrade nachdenken. Denn ab 10. Oktober 2017 stellt Microsoft keine Sicherheitsupdates mehr für Office 2007 zur Verfügung. Handeln Sie jetzt, um Hackern keine Chance zu geben!

Jeder gute Support endet einmal – so auch der Microsoft Support für Office 2007. Wechseln Sie jetzt!

Kein Microsoft Support mehr für Office 2007



Microsoft stellt für seine Produkte stets einen Support zur Verfügung, der aus technischer Hilfe im Internet, Updates und Sicherheits-Patches besteht. Doch jedes Windows-/ Office-Produkt hat einen Lebenszyklus. Der Lebenszyklus beginnt mit der Produktveröffentlichung und endet, wenn ein Produkt nicht mehr unterstützt wird. Und so geht bald auch das erfolgreiche Office 2007 „in Rente“. Der Support für die Exchange 2007 Server Lösung wurde bereits am 11. April eingestellt. Am 10. Oktober folgt dann das Support-Ende für Office 2007.

Handeln Sie jetzt: Upgrade auf eine neue Office Version



Als zertifizierter Microsoft Partner unterstützen wir Sie gerne bei der Umstellung auf eine aktuelle Office Version. Um eine problemlose Integration aller Anwendungen zu ermöglichen, sollten Sie schon jetzt über ein Update zum Beispiel auf Office 2016 nachdenken. Microsoft gab nämlich bekannt, dass veraltete Versionen nicht mehr zuverlässig mit aktuellen Anwendungen und in modernen Umgebungen laufen.



Wenn Sie momentan noch mit Office 2007 arbeiten, empfehlen wir Ihnen den Umstieg auf Office 2016 oder die Mietvariante Office 365. Doch auch Office 2013 könnte eine Alternative sein, hierfür erhalten Sie noch bis April 2018 den allgemeinen Support und bis April 2023 den erweiterten Support.



Der Lebenszyklus von Microsoft Produkten beträgt immer zehn Jahre. In den ersten fünf Jahren erhalten Sie den allgemeinen und kostenlosen Mainstream-Support mit eventuellen Produktverbesserungen und in den nächsten fünf Jahren werden Sie mit dem Extended Support unterstützt, in dem Sie nur noch mit den nötigen Sicherheits-Updates versorgt werden.

