LED Strips – der neue Weg zu perfekten Raumausleuchtung

Die ökonomischen, ökologischen und biologischen Vorteile, die in der Beleuchtung durch LED Strips stecken sind zu wenig bekannt. Das österreichische Unternehmen Isolicht betrachtet es als seine Aufgabe, Verbraucher über diesen Themenkomplex aufzuklären.Ressourcen schonen und Geld sparen durch LED BandHerkömmliche Leuchtmittel bestehen aus zahlreichen Komponenten, wie Fassungen, Glaskolben und Reflektoren, die regelmäßig entsorgt werden, sobald das Leuchtmittel unbrauchbar wird. Bei der Beleuchtung mit LED Band, gibt es eine klare Trennung.Der LED Strip enthält alle technischen Einrichtungen ohne Beiwerk. Für den Betrieb ist ein Trafo nötig, der separat hergestellt und vertrieben wird. Zur Lampe wird das Band durch den Einsatz von Aluprofilen und Abdeckungen, die www.Isolicht.ch in großer Vielfalt anbietet. Diese beiden Bestandteile sind nahezu unbegrenzt haltbar.Trafo und LED Band lässt sich bei Bedarf jederzeit austauschen. Das ist langfristig sowohl in ökonomischer als auch in ökologischer Hinsicht optimal, da diese klare Trennung den Geldbeutel der Verbraucher und wertvolle Ressourcen schont.Angenehmes Licht ohne SchattenDie übliche Beleuchtung seit über 100 Jahren besteht aus eine Lampe in der Raummitte. Deren Licht erhellt weder den Schreibtisch im Kinderzimmer, noch die Küchenarbeitsplatte und gemütliches Lesen auf dem Sofa ist auch nicht möglich.Mit LED Strips und Profilen lassen sich Räume gleichmäßig erhellen. Licht unter Oberschränken, aus schmalen Leisten an der Decke über dem Schreibtisch oder an der Wand über dem Sofa ist möglich. Modernes LED Lichtband, kann sogar Licht bei Bedarf von gemütlichem Warmweiß zu Kaltweiß wechseln. Letzteres fördert die Konzentration und macht am Morgen munter.„Besonders stolz sind wir auf unsere LED Stripes mit hoher Farbwiedergabe“ meint Frau Gladel (Pressesprecherin). „Das Licht gibt Farben nahezu naturgetreu wieder und ist absolut flickerfrei.Es fehlt an AufklärungLeider nehmen private Verbraucher LED Band als ein homogenes Produkt wahr, bei dem es keine Unterschiede gibt. Sie entscheiden sich nach dem Preis und kaufen daher selten Produkte, die für eine Raumausleuchtung geeignet sind. Im Hotels, Büros und bei der Shopbeleuchtung setzt sich diese optimale Lichtquelle dagegen recht schnell durch.



Bildinformation: LED Band als "Tageslichtquelle" (C) Gladel