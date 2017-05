Übersetzer und Übersetzungen für den Raum Tübingen, Reutlingen und Stuttgart

(fair-NEWS) Ein Übersetzer fertigt Übersetzungen an. Eine Übersetzung ist der Übertrag eines Textes von einer Sprache in die andere. Klingt einfach, nicht wahr? Ist es aber nicht.



Dass es bei einer professionellen Übersetzung sehr viel zu beachten gibt, und gute Qualität kein Selbstläufer ist, erfahren Sie in dieser Meldung.



Wenn sich ein Unternehmen an ein Servicebüro für Übersetzungen wendet, dann, weil es in aller Regel Kontakt mit dem Ausland hat. Eine Vielzahl möglicher Texte können dann zur Übersetzung anstehen: Von der Betriebsanleitung über einen internationalen Vertrag bis hin zur Website müssen Texte von einem professionellen Übersetzer übersetzt werden. Nun hat jede Sprache der Welt ihre Eigenheiten und Besonderheiten. Dabei handelt es sich um Formulierungen, Wendungen, die man nicht unbedingt im Sprachunterricht der Schule lernt, sondern die man nur kennt, wenn man in der jeweiligen Sprache lebt, ihre Entwicklung also tagtäglich mitbekommt. Man kann sich leicht vorstellen, dass nur ein Übersetzer, der eine Sprache so genau und tief kennt, eine wirklich absolut authentische Übersetzung anfertigen kann. Und diese macht dann Eindruck, denn Sprache wirkt. Aber es geht bei einer Übersetzung nicht nur um den überzeugenden Eindruck, den sie auf Kunden und Handelspartner machen soll. Es geht auch um Korrektheit. Stellen wir uns ein Unternehmen der Medizinbranche vor: Dieses Unternehmen hat ein Gerät für Röntgenuntersuchungen entwickelt. Stellen wir uns nun weiterhin vor, bei der Übersetzung der Betriebsanleitung für dieses Gerät passiert ein Fehler. Das Gerät wird in die ganze Welt verkauft. Durch die fehlerhafte Übersetzung wird das Gerät falsch verwendet und es entstehen Schäden. Was da auf das Unternehmen, das das Gerät verkauft hat, zukommt, kann man sich ausmalen. Gleiches gilt zum Beispiel bei Medikamenten, deren Beipackzettel keine Ungenauigkeit in der Übersetzung dulden – die Konsequenzen könnten dramatisch sein.



Um diesen hohen Ansprüchen von Firmenkunden und natürlich auch Privatkunden gerecht zu werden, arbeitet GTBS, German Translation Business Service, aus Tübingen ausschließlich mit diplomierten Fachübersetzern zusammen, die über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung verfügen und vorwiegend im Heimatland ihrer Sprache leben, diese also in jedem so wichtigen Detail kennen. Darüber hinaus achtet GTBS auf die Einhaltung des Muttersprachlerprinzips: Nur Muttersprachler werden für die Übersetzung eingesetzt, auch das ist Ausdruck des außergewöhnlich hohen Qualitätsanspruches, den GTBS für seine Kunden vertritt. Weil jede Branche ihre fachlichen Eigenarten hat, wird zudem darauf Wert gelegt, dass der jeweils eingesetzte Übersetzter sich in der Branche, für die er übersetzt, auskennt. Ein medizinisch versierter Fachübersetzer arbeitet so mit Texten aus der Medizinbranche, ein juristisch gebildeter Übersetzer erhält Texte mit rechtlichem Inhalt, und so weiter.



Ganz wichtig für viele Firmenkunden, die Übersetzungen benötigen, ist, dass das Übersetzungsbüro, mit dem sie zusammenarbeiten, zertifiziert wurde. GTBS wurde gleich zweimal zertifiziert. Die wichtigste Norm ist die sehr selten vergebene DIN EN ISO 17100. Sie existiert erst seit dem vergangenen Jahr und garantiert, dass das zertifizierte Unternehmen akkurat nach den strengen Qualitätsmaßstäben arbeitet, die speziell für die Übersetzungsbranche entwickelt wurden. Dass GTBS zusätzlich über die Zertifizierung nach der Norm DIN EN ISO 9001 verfügt, ist daher selbstverständlich. Diese Norm ist weltweit anerkannt und garantiert höchste Standards bei allen allgemeinen Arbeitsabläufen, bei Zuständigkeiten und weiteren Strukturen für Bürobetriebe.



GTBS aus Tübingen arbeitet mit Festpreisen, das macht die Kalkulation für den Kunden einfach. Auch bei eiligen oder sehr speziellen Aufträgen zahlt sich die langjährige Erfahrung der Geschäftsführerin und der Mitarbeiter aus. Und: Bei GTBS kann man in jede Amtssprache der Welt übersetzen lassen, das Netzwerk des Unternehmens spannt sich um den gesamten Globus.



Sowohl für Firmenkunden als auch für Privatpersonen gilt also, dass Übersetzung nicht gleich Übersetzung ist, und dass es sich tatsächlich lohnt, auf die Qualität zu achten.