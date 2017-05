Last-Minute-Angebot: Günstiger Ostsee- und Wellnessurlaub bei Polen-Wellnessurlaub.de

(fair-NEWS)

Berlin, Mai 2017 - Das Erholungszentrum Baginscy Spa bietet besonders günstige Angebote für Urlaub und Wellness an der polnischen Ostsee. Das Erholungszentrum befindet sich im bekannten Seebad Pobierowo in Westpommern etwa zehn Kilometer östlich der Insel Wolin. Die Ostseeküste zeichnet sich hier durch breite feinsandige Strände, begrünten Dünen, Kliffen und gesunden Wäldern aus. Das Baginscy Spa liegt am Ortsrand von Pobierowo in absoluter ruhiger Lage auf dem eigenen großen Hotelgelände, inmitten eines intakten Waldgebietes, umgeben von duftenden Kiefern. Es bietet angenehme Übernachtungen in komfortablen, zeitgemäß ausgestatteten Gästezimmern und stets aufmerksames und bedachtes Personal.Reiseangebote im Baginscy Spa traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.deGünstige Reiseangebote im Baginscy Spa finden Sie bei Polen-Wellnessurlaub.de. Die Erholungsangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Urlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Im Zeitraum vom 03.05.2017 bis 25.05.2017 wird für ausgewählte Reiseangebote ein „Last Minute Rabatt“ in Höhe von 15 % auf Normalpreise gewährt.Eines von Angeboten mit 15 % Rabatt im Überblick:• Arrangement: Wohlfühlzeit an der Ostsee• Zeitraum: Vom 03.05.2017 bis 25.05.2017• Dauer: 5 Tage / 4 Nächte• Preis: 175,- € statt Regelpreis 206,- € pro Person und Arrangement• Inklusivleistungen:1. 4 Übernachtungen im Doppel- und Dreibettzimmer2. Vollpension3. Zeitlich unbegrenzte Nutzung des Spa-Bereichs4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Wellnesspaket bestehend aus drei Massagen:1) 1 x entspannende Massage (55 min)2) 1 x Teilkörpermassage mit warmen Steinen (45 min)3) 1 x therapeutische Massage auf dem Massagebett aus Rollen von Nephrit (40 min)Weiterführender Link zu den Angeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,15,gesundheits-und-erholungszentrum-baginscy-spa Polen-Wellnessurlaub.de – Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Polen-Wellnessurlaub.de