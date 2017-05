Vortrag "Schwachpunkt Nacken und Ruecken" mit 120 Zuhörern in Reutlingen

(fair-NEWS)

Der Informationsvortrag "Schwachpunkt Nacken und Rücken – Wissensvortrag Bandscheiben und Faszien" zog Anfang April das Publikum in seinen Bann. In den Räumen der SLP Anwaltskanzlei in Reutlingen bot Faszien-Experte Peter Hinojal, Dozent am International Fitness & Health Institute of Applied Science (IFHIAS), einen sehr kurzweiligen und lehrreichen Vortrag zum Schwachpunkt Nacken und Rücken. Rund 120 Besucher waren gekommen, um sich über die Volkskrankheit Nr.1 Rückenschmerzen weiterzubilden. Der deutschlandweit anerkannte Experte Peter Hinojal gab einen Überblick über Faszien, ihre Funktion und die Faszienstimulation. Wo und wie entstehen Schmerzen im Bewegungsapparat? Herr Hinojal lieferte dem interessierten Publikum nicht nur dazu die neuesten Erkenntnisse aus der Faszienforschung. Die Hauptursachen für die so weit verbreiteten Probleme im Rücken und Nackenbereich wurden ebenso thematisiert, wie auch unterschiedliche Ansätze dieses Problem zu behandeln oder zu therapieren. Besonders gezieltes Faszientraining kommt immer mehr in Mode. Im Bereich des Leistungssportes ist es bereits weit verbreitet. Auch für den Normalbürger empfohlen gibt es, unter fachkundiger Anleitung, viele Möglichkeiten wie z.B. BlackRoll, Five®, Faszienyoga, PowerPlate oder Triggermassage.Die Gesunde Gemeinde und das Gesundheitsforum freuen sich über den Ausbau der Kooperation nach Reutlingen mit der SLP Anwaltskanzlei und dem PT Gesundheitsclub Reutlingen. Ein wirklich spannender und hochinteressanter Vortrag von Herr Hinojal.Weitere Informationen: www.gesundheitsforum-eningen.de Agentur:



Bildinformation: „Arme hoch“ – Zuhörer in voller Aktion