Anex Tour: Erfolgreicher Start auf Mallorca

(fair-NEWS)

Frankfurt, 03. Mai 2017. Anfang April war es soweit: Anex Tour begrüßte seine ersten Gästen in den Zielgebieten. Auf Mallorca hat sich das Anex Tour Reiseleiter-Team etwas ganz Besonderes ausgedacht: In einem silberfarbenen Porsche wurde der Transfer für das erste Gästepaar, das im Hotel Oleander in Playa de Palma eincheckte, zu einem ganz außergewöhnlichen Erlebnis.Auf Mallorca werden alle Anex Tour Gäste von einem zwölfköpfigen Team betreut. Unter der Leitung von Gaston Gödicke hat der neue deutsche Pauschalreiseveranstalter einen Vollprofi vor Ort, der seit zwölf Jahren auf der Insel lebt, bereits für andere namenhafte Reiseveranstalter auf der Insel gearbeitet hat und über entsprechende Kontakte und Insiderwissen verfügt.Frei nach dem Firmenmotto „Anex Tour – Mein Urlaubsgarant“ liegen dem Team die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste besonders am Herzen und sie bieten neben einer flexiblen Urlaubsbetreuung auch ein umfangreiches Ausflugs- und Informationsprogramm an.„Wir freuen uns sehr, dass wir nun offiziell in unsere erste Saison gestartet sind und sich das gesamte Team hochmotiviert um unsere Gäste kümmert. Das durchweg positive Feedback, das wir von unseren ersten Urlauber bekommen haben, zeigt das wir den richtigen Weg gehen“, zieht Carsten Burgmann, Director Sales von Anex Tour ein erstes Fazit.



