Die GenoKap erzählt ihnen kein Märchen!

(fair-NEWS)

Wenn man trotz vieler Vorteile und einer abgeschlossenen Mitgliedschaft die Wohnungsbaugenossenschaft GenoKap schlecht redet, dann muss es sich um R. Riedel handeln.Aber beginnen wir am Anfang.<a href="www.genokap.de/aktuelles_011.html"> Es war einmal eine junge Frau, diese wurde telefonisch von der Wohnungsbaugenossenschaft GenoKap über deren Angebote informiert und war sofort begeistert. </a>Frau Riedel hatte der GenoKap am Telefon deutlich mitgeteilt, dass sie Mitglied werden wollte. Freundlich und souverän erklärte ihr ein Angestellter der GenoKap, dass sie nun mit jenem Einverständnis am Telefon, Mitglied ist und das ihr die Vertragsunterlagen binnen zwei Wochen zugeschickt werden - so auch geschehen. Auch bei der Mitgliedschaft war es Frau Riedel möglich, davon zurück zu treten - sie tat dies aber nicht.Für uns, die GenoKap, war dies ein klares Zeichen: die Kundin Rosemarie Riedel ist nun zufriedenes Mitglied unserer Wohnungsbaugenossenschaft. Doch dem war leider nicht so! Frau Riedel drohte uns telefonisch mit einem Anwalt und schaltete den Verbraucherschutz ein.Dem Verbraucherschutz erzählte sie ein Märchen und dieser druckte es auch noch ab! Frau Riedel sagte, sie habe nie eingewilligt Mitglied zu werden und ihre Verbindung am Telefon wäre schlecht gewesen, sie habe kein Wort verstanden.<a href="www.genokap.de/"> Die GenoKap kann das Gegenteil beweisen!</a> Jene Telefonaufzeichnung zeigt eine gut gelaunte Neukundin, die allen Vereinbarungen zugestimmt hat.Schade, dass die Vorteile einer Mitgliedschaft, Vergünstigungen bei Miete oder Kauf, Fördermöglichkeiten durch den Staat uvm. nicht genutzt wurden...



Bildinformation: GenoKap eG