Neue VDE Drehmoment-Adapter von Wiha sind kompatibel für gesamtes slimVario-Programm und sorgen für kontrolliertes Schrauben

Wiha easyTorque Adapter erweitern Drehmomentprogramm für Elektriker und sind für alle Wiha slimVario Produkte kompatibel

(fair-NEWS) Schonach, Mai 2017 – Anwendern wird mit den neuen Wiha easyTorque Adaptern eine nutzer- und kostenfreundliche Erweiterung des Wiha Drehmomentprogramms angeboten. 100% kompatibel mit dem gesamten Wiha slimVario-Programm sind sie vollständig schutzisoliert und ermöglichen Anwendern kontrolliertes und sicheres Schrauben.



Das Wiha Drehmomentprogramm wächst parallel zur slimVario-Family. Mit den neuen easyTorque Drehmoment-Adaptern lassen sich sämtliche slimVario Handgriff-Lösungen, wie z.B. der Magazinbithalter LiftUp electric, Stubby electric oder slimVario Schraubendreher-Bithalter, per einfachem Aufstecken in fest eingestellte Drehmomenthandwerkzeuge aufrüsten. Kompatibel sind dazu alle Wiha slimBits (75 mm). Das flexibel einsetzbare slimVario-Produktprogramm gewinnt so eine zusätzliche, für das Elektriker-Segment immer wichtigere Funktionsebene des Kontrollierten Schraubens hinzu. Das richtige Drehmoment beugt Materialbeschädigungen vor, vermeidet Nacharbeit und schützt vor Gewährleistungsansprüchen. Genauso wie sämtliche Wiha slimBits oder ergonomischen slimVario Schraubendreher- bzw. Magazinbithalter-Griffe sind die easyTorque Adapter einzeln bei 10.000 V AC geprüft und bis zu 1.000 V AC zugelassen. Neben der im Handel erhältlichen Set-Lösung - bestehend aus einem ergonomischen SoftFinish® Bithaltergriff, zwei slimBits und dem easyTorque Adapter - ist die neue Wiha Innovation auch einzeln erhältlich. Ein Fünfer-Set aus allen Adaptervarianten mit den Fixwerten 0,8, 2,0, 2,5, 2,8 und 4,0 wird ebenfalls angeboten. Für den Einsatz bei Powertools sind die Adapter nicht geeignet.

Bildinformation: Die neuen Wiha easyTorque Adapter sind einzeln erhältlich, im 5-er Adapter-Set oder im Set mit Adapter, zwei slimBits und ergonomischen SoftFinish® Griff

Die Wiha Werkzeuge GmbH wurde 2014 mit dem MX Award zum Besten KMU in Deutschland gekuert und ist einer der weltweit fuehrenden Hersteller von Handwerkzeugen fuer den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk mit Sitz in Schonach/Schwarzwald. Seit nunmehr 70 Jahren steht der Name Wiha fuer innovative Werkzeuge von hoechster Qualitaet in den Bereichen Schraubendreher, Drehmomentwerkzeuge, Stiftschluessel, Bits, Schonhaemmer, Zangen, Messwerkzeuge und Gelenkschlaeuche. Zahlreiche Auszeichnungen belegen den Fuehrungsanspruch in Funktion und Design. Derzeit produzieren und vertreiben ueber 800 Mitarbeiter der Wiha-Gruppe mehr als 3.500 Premium Werkzeuge.

«Neue VDE Drehmoment-Adapter von Wiha sind kompatibel für gesamtes slimVario-Programm und sorgen für kontrolliertes Schrauben»

