Texterseminare erstmals in Augsburg

(fair-NEWS)

Standardmäßig finden die Texterseminare von Stefan Gottschling in den Städten Frankfurt, Düsseldorf, München, Hamburg, Hannover, Nürnberg und Stuttgart statt. Ab dem 9. und 10. Mai gesellt sich ein neuer Ort hinzu: Die Fuggerstadt Augsburg. An einem oder beiden Tagen lernen interessierte Texter, wie sie verkaufsfördernd und aktivierend schreiben.Ablauf und Inhalte der VeranstaltungIm Dorint Hotel beim Kongress am Park in Göggingen erwerben Anfänger und Profis wertvolles Wissen vom Text-Experten – rund um die Themen Dialog-Marketing und Verkaufstexte. Es geht dabei neben Print-Werbung auch um Verkaufstexte im Internet.Kosten und AnmeldungEin Ein-Tages-Seminar kostet pro Person 695 Euro, bei zwei Tagen zahlt eine Person 645 Euro pro Tag. Mit Abschluss des Seminar erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat und können sich auch für das Siegel „zertifizierte/r Werbetexter/in“ anmelden. Alle Informationen und den Link zur Anmeldung finden Interessierte unter www.texterclub/seminare/texterseminare