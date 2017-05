Luminus und OEM Systems Group vereinbaren Partnerschaft: Premium-Lösungen für Shop- und Retail-Beleuchtung aus einer Hand

(fair-NEWS)

Luminus Devices, Inc., weltweit tätiger Hersteller von Hochleistungs-LEDs und Solid-State-Lighting-Komponenten, und die OEM Systems Group, weltweit tätiger Hersteller von Elektronik-Komponenten, Feuchtraum-Leuchten und Leuchtenteilen, haben eine exklusive Partnerschaft vereinbart. Gemeinsam realisieren die beiden Unternehmen maßgeschneiderte und leistungsstarke Lösungen, welche die hohen Anforderungen der Shop- und Retail-Beleuchtung erfüllen.Beide Unternehmen bringen ihre jeweiligen Kernkompetenzen in die Kooperation ein. Leuchtenhersteller können somit leistungsstarke Chip-On-Board-Module (COB) von Luminus und ideal darauf abgestimmte LED-Betriebsgeräte (EVG) der OEM Systems Group aus einer Hand beziehen. Auf diese Weise lassen sich spezifische Anforderungen an energieeffiziente, hochwertige Beleuchtungskonzepte in den verschiedensten Segmenten des Handels passgenau erfüllen. Dank der COB- und EVG-Komponenten der neuesten Generation erhalten Kunden zukunftsweisende, sichere Systeme. Alle Parameter wie Farbtemperatur, Lichtqualität und weitere Werte werden in einer individuell definierten Konfiguration abgebildet. Die Lösungen werden weltweit durch die OEM Systems Group vertrieben."Bedarfsgerechte LED-Lösungen zu finden, wird zu einer immer komplexeren Aufgabe", sagte Mark Pugh, Executive Vice President bei Luminus. "Die passende Kombination von Lichtquellen und Elektronik zu identifizieren ist nicht einfach - vor allem wegen der schnellen Fortschritte des Internet of Things. Wir sind überzeugt, dass durch die Partnerschaft mit OEM Systems die Analyse und Auswahl von hochwertigen Beleuchtungslösungen für den Markt viel einfacher sein wird.""Die Kombination verschiedener Stärken führt oft zu attraktiven Mehrwerten. So auch hier: Unsere Systemlösungen mit Luminus COBs schaffen einen "1 + 1 = 3" Kundenwert", sagt OEM Systems Geschäftsführer Dirk Politowski. "Unser Anspruch gemeinsam mit Luminus ist es, die Analyse und Auswahl von geeigneten Beleuchtungskomponenten für den Markt deutlich zu vereinfachen. Dazu werden wir in die Beratung der Leuchtenhersteller unsere gesamte Kompetenz und Erfahrung einbringen."Die hohe Qualität der Beleuchtungslösungen spiegelt sich in der 5-jährigen Garantie wider, die OEM Systems Group für die jeweilige Kombination aus LED-EVG und Chip-on-Board-Modul gibt. Alle Kombinationen aus EVG und COB zeichnen sich durch Langlebigkeit, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit aus - eine Plug-and-Play-Lösung, die den hohen Anforderungen an eine zeitgemäße und zukunftssichere Shopbeleuchtung gerecht wird.



Bildinformation: Luminus Devices, Inc., und die OEM Systems Group haben eine exklusive Partnerschaft vereinbart